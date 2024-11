Sumergirse en la historia a través de galerías inacabables

Adentrarse en las minas de yeso de la localidad palentina de Hornillos de Cerrato es recorrer a través de sus interminables galerías su historia y su legado. Caminar en silencio sobrecoge a la vez que fascina. La montaña horadada alberga las antiguas yeseras del municipio, activas desde comienzos de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1988, cuando se agotaron las vetas. Una importante explotación con un yeso de excelente calidad, que llegó a contar con 45 trabajadores y una producción de hasta 150 toneladas al día.

La explotación ha pasado inadvertida para el viajero, sobre todo durante estos últimos años, ya que cual intrépido Indiana Jones, este se ha dejado llevar recorriendo esas amplias galerías de techos inacabables. Más de 2.000 personas visitan al año estas maravillosas majestuosas minas de color blanco que recuerdan a otras épocas en las que su recurso natural era el principal factor económico de la localidad.

Desde mayo de este año, se está trabajando para convertir las minas en un nuevo recurso al servicio del turista. Concretamente, en una primera fase se harán visitables 400 metros de galerías subterráneas. De forma específica, se actuará en dos zonas, una que da al exterior y desde la que se observa una extraordinaria panorámica de este rincón del Cerrato y otra interior, en plena oscuridad.

Minas de yeso en Hornillos de Cerrato (Palencia). - Foto: Adolfo Fernández (Ical)

La idea surgió en una conversación entre el concejal de la localidad David Herrero y el alcalde de la Ignacio Valdeolmillos. "Decidimos que era necesario controlar los accesos y asegurar la zona y así fue como empezamos a trabajar en este proyecto de visita a las minas", explica el concejal. En un principio estaba previsto que los primeros viajeros visitasen el interior de las minas a comienzos del pasado mes de octubre, pero no será hasta finales del próximo año cuando el proyecto completo vea la luz. Actualmente, el Ayuntamiento de la localidad está esperando el visto bueno de Bruselas sobre el proyecto presentado para poder optar al millón de euros de los Fondos Miner.

El lugar contará con un centro de interpretación en el que no solo se repase la historia de la mina, sino que aborde la historia a su alrededor, como el paso del cortejo fúnebre de Felipe el Hermoso en dirección a Granada, encabezado por la reina Juana I de Castilla que tuvo lugar entre el 21 de abril de 1507 y el 24 de agosto de ese mismo año. "En la actualidad, no existe ningún centro interpretativo de estas características. Este es un proyecto muy ambicioso que será muy positivo para el municipio y la comarca", reconoce David Herrero. "En el centro de interpretación habrá una persona encargada", señala Ignacio Valdeolmillos. "Queremos mezclar la historia de las minas con la ruta de Juana de Castilla y quitarle el sobrenombre que se le dio de Juana la Loca, que creemos que no le hace justicia, puesto que era una persona muy inteligente", asegura el alcalde que explica que este proyecto generará tres puestos de trabajo.

Reclamo para la zona

Minas de yeso en Hornillos de Cerrato (Palencia). - Foto: Adolfo Fernández (Ical)

Este reclamó dará a conocer mejor el sur de la provincia de Palencia, pero no solo por las minas, también por el ingente patrimonio de la zona. "Tenemos un castillo del siglo XIV, ermitas, iglesias… Todo suma", destaca el concejal de la localidad. "Esta zona esconde un gran patrimonio de valor histórico, industrial y cultural", pero también geológicamente ya que investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han realizado tesis sobre las minas. "Tenemos apoyos también por la Universidad de Madrid, un equipo de arqueólogos, Juan Carlos Guisado, que es especialista en minas de yeso y miembro del equipo técnico, es decir, de un grupo muy bueno", asegura David Herrero.

En ese sentido, Ignacio Valdeolmillos reconoce que necesitaba encontrarse con alguien como David. "Con mis mismas ideas y con un arqueólogo como Juan Carlos Guisado para asegurar el proyecto", explica el alcalde, que hasta ahora hacía las veces de guía en las minas. "Antes había excursiones que venían al Museo de Baltanás y el final de la visita era enseñar las minas. Durante cerca de cuatro años las enseñaba yo y venía mucha gente. La visita cada vez se alargaba más por lo que he ido aprendiendo poco a poco para ofrecer los conocimientos al visitante. Hace 7.500 millones de años el río Pisuerga pasaba por encima de las minas y he conocido como se han ido formando lagos y los yeso y como se fue deteriorando todo. Ahora estoy enseñando la zona en casi una hora y media", reconoce.

En la actualidad el equipo de Gobierno de la localidad está en contacto con las personas que gestionan las minas en Pulpí (Almería). "Ellos reciben cerca de 60.000 visitas al año con guía y cuentan con 33 puestos de trabajo. Nosotros no vamos a llegar a esos números, pero a ellos también les tachaban de locos porque se cobraba una entrada. Nosotros queremos hacer una visita guiada para que la persona que se acerque sepa lo que está haciendo, sepa dónde está metido directamente y conozca la historia de la localidad". En ese sentido, el alcalde admite que los números de visitantes una vez se establezca el proyecto podrían ser muy importantes el primer año. "Juan Carlos Guisado nos contaba que el primer año se esperan entre 6.000 y 10.000 personas y eso sería muy bueno para el pueblo y sobre todo para la comarca", afirma.

Uno de los pilares centrales de este proyecto es el de la gastronomía y es que también se pretende aprovechar alguna de las galerías de la mina a modo de bodega para madurar los quesos y conservar los vinos de la zona. "Ya contamos con esos espacios habilitados, también tendremos el centro de recepción arriba y el de interpretación abajo. Queremos hacerlo todo seguido, no podemos hacer las cosas a medias y nos hemos marcado este proyecto, creemos que es algo innovador para la comarca, no hay nada igual directamente, asegura David Herrero.

Precisamente, aprovechar el puntal gastronómico es algo que quieren hacer desde el equipo de Gobierno. "En enero se abrirá una quesería, que junto con las casas rurales que tenemos servirá para generar más puestos de trabajo. La quesería queremos unirla al proyecto de madurar los quesos y conservar los vinos de la zona en la mina", explica.

Nuevas ideas

Pero este no es el único proyecto que alcalde y concejal han pensado para acompañar a la mina. "Cuando entre como alcalde ya tenía en mente hacer una tirolina para que la gente baje desde la mina al pueblo y se divierta. Tenemos que hacer cosas distintas y no seguir los patrones del resto", asegura Ignacio Valdeolmillos.

Este innovador y ambicioso proyecto generará, a priori, tres puestos de trabajo busca dinamizar la zona y asentar población en la misma. "Nosotros por suerte somos un municipio de población que ha duplicado directamente el censo de empadronamiento de un censo". La localidad tenía 113 habitantes en el año 2007. Hoy en día cuenta con 171 habitantes. "Contamos con una gran oferta turística y calidad de vivienda dentro del municipio para asentar población", reconoce. "Lo que necesitamos es rehabilitar la zona, no tenemos un pensamiento que nos haga pensar de manera única en el municipio sino en toda la comarca", explica David. "Se está viendo el trabajo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento. Hace poco nos daban el premio EOLO a la Integración Rural de la Eólica 2024 y reconocían todos los servicios en los que estamos trabajando, desde un taxi médico a la fibra óptica que cuesta cerca de 65 euros al año. Queremos cuidar a nuestra gente y hemos doblado población desde el año 2015. Ofrecer servicios funciona para asentar población", asegura el alcalde.

Tanto concejal como alcalde esperan que todo eche a andar en noviembre del próximo año. Lo que sí se conoce ya es cómo se pretender que sea esa inauguración. "Vendrá Alejandro Serrano, el chef más joven en tener una Estrella Michelín, que tiene su restaurante en Miranda de Ebro (Burgos) y que estuvo trabajando en la jura de bandera de la Princesa Leonor. Además, Serrano será el encargado de realizar un postre que queremos que se convierta en algo típico del pueblo y crear otro referente en Hornillos", señala el regidor de la localidad palentina que espera con ansia la apertura de las minas porque ya tiene varias ideas para el futuro. "Uno de los planteamientos que queremos hacer cuando las minas hayan echado a andar es que haya conciertos o desfiles de moda dentro de ellas y estamos ya trabajando en ello", concluye.

Y es que es precisamente eso, futuro, lo que esperan conseguir con este proyecto ambicioso que no solo espera atraer el turismo a la comarca, también buscar asentar población y generar empleo en una localidad que hoy en día es de las pocas en las que la población ha aumentado en lo que hoy algunos se empeñan en llamar la España vacía.