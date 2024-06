Poetisa por sorpresa

Si ven a un joven que no levanta la cabeza del teléfono móvil, puede que estén ante un acto de creación. La generación Z y posteriores utilizan ese aparato como herramienta habitual para casi todo, incluso para escribir poesía. Un ejemplo lo tenemos en Constelaciones en tus pestañas, el primer libro de Beatriz Sanz Herrero, que ha recopilado unos versos que le asaltaban en el momento más insospechado. «Hacía un montón de tiempo que escribía textos, pero nada romántico de papel y boli, eran ideas que me venían en ciertos momentos, provocadas por una imagen, un sentimiento,... y las escribía en las notas de mi móvil, de hecho hay un verso que dice «he vuelto a escribir con un tecleo rápido» que es totalmente descriptivo», reconoce la autora, una joven periodista de 29 años de la localidad ribereña de Fuentespina y que ha desarrollado hasta ahora su carrera profesional en Aranda.

De ahí a tener su primer trabajo editado en las manos ha pasado mucho tiempo y todo se ha desarrollado a mitad camino entre la sorpresa y la naturalidad. «Alguna vez pensaba que podría hacer algo con ello, conocía a gente que había autopublicado y me hice una maqueta para enviarlo, en secreto, a algunas editoriales. No se lo dije a nadie porque, yo que soy un poco negativa para ciertas cosas, pensaba que se iba a gafar», relata su intento para publicar esta colección de poemas o reflexiones rimadas que se ha hecho realidad.

Aquellos no acostumbrados a leer poesía, o que les de pereza, no crean que es un catálogo de sonetos. Es, más bien, una recopilación de los reflejos de las vivencias de esta joven. «No es poesía como tal, es prosa poética, no tiene una estructura definida y hay versos que son casi párrafos, se busca una sonoridad, un ritmo, algún recurso literario pero no hay sonetos ni nada parecido», aclara para quitarle el miedo al potencial lector que, como ella misma, sea más de prosa que de versos para ocupar sus horas de lectura.

Aunque la obra es enteramente suya, sus padres tienen una gran parte en el resultado final. Su madre fue la primera que le animó a compartir estos versos, además de ser una de sus fuentes de inspiración. «Todo esto empezó con una poesía hacia ella, poniendo voz a uno de estos textos en un reel de redes sociales, y lo hice para el Día de la Madre con una poesía que se llama Mi leona, que es para ella», reconoce Beatriz. Y su padre tiene mucho que ver con que todas las poesías que se incluyen en este su primer libro se puedan escuchar leídas por la autora. «Mi padre era algo reacio a leer poesía pero me decía que los vídeos que colgaba en redes con los poemas recitados le gustaban mucho», explica el acicate que le llevó a incluir un código QR en cada uno de los poemas para que se puedan escuchar en su propia voz. «Así que, si hay un poema dedicado a mi madre, hay un libro inspirado en mi padre», añade con esa amplia sonrisa que le caracteriza.

El resultado final de este libro es una reorganización de los textos, tal cual salieron del teclado de su teléfono móvil, buscando que compartiesen temática. «Están compartimentados en etapas de la vida relacionadas con el amor, que puede ser romántico o no, otra con el autoconocimiento y una tercera parte de desamor», avanza los asuntos que tratan los poemas.

El libro estará a partir del lunes 17 en las librerías de Aranda y su estreno oficial será en el Centro Cultural de Fuentespina el jueves 20 de junio a las 20:30 horas.