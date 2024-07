"Cuando trabajas con un director con ideas claras, tranquiliza"

Stephane Brizé tiene una carrera fructífera como director pero en España consiguió el aplauso de crítica y público con dos películas de contenido social y político como La ley del mercado y En guerra. Aunque pudiéramos decir que su actor favorito ha sido profesionalmente Vincent Lindon, en su historia de amor Fuera de temporada el protagonismo masculino ha recaído en la gran estrella del cine francés Guillaume Canet.

En su película narra el reencuentro entre dos antiguos amantes, aunque personalmente creo que también es el retrato de dos personas insatisfechas con el rumbo de sus vidas. ¿Lo ve usted así?

Todo es una interpretación personal. Yo fabrico historias con espacio, para que cada espectador lo rellene con lo que realmente importa y que cada uno pueda expresar lo que siente.

No hago películas con un punto de vista cerrado. Algunos dicen que esta película es una historia de amor imposible, también podría ser. Este hombre y esa mujer se amaron hace 15 años y se separaron, sin embargo en el presente, cuando se reencuentran han llegado ambos a un lugar que les permite aunar amor y equilibrio. Es decir que ahora sí que están sincronizados.

Reconozco que me impactó mucho su película La ley del mercado, un drama social, y ahora me ha asombrado que se haya decantado por una historia de amor...

Me cuesta mucho que me definan con una sola palabra y no me gusta nada que lo hagan. La temática de mis películas depende del momento que esté viviendo en mi vida, ha habido momentos que estaba lleno de cólera social o política y otros en los que me anegaban dudas más personales o sentimentales. Yo he dirigido tres películas sociales que han tenido mucho éxito pero antes de eso hice cinco totalmente dedicadas al aspecto íntimo.

Se ha atrevido a trabajar y a tener como protagonista a una estrella gala como es Guillaume Canet que, además, es director. ¿Ha sido difícil trabajar con él?

Efectivamente Guillaume es un reconocido cineasta que ha tenido mucho éxito, aunque somos muy diferentes trabajando. Pero lo increíble de este hombre es que cuando llega a un plató de intérprete es 100 por 100 actor, con todas las angustias e inquietudes que supone la actuación. Además, cuando un actor trabaja con un director que percibe que tiene las ideas claras y sabe lo que quiere, eso le tranquiliza.

Algunos han calificado Fuera de temporada como una revisión del clásico Breve encuentro, ¿En algún momento la tuvo de referencia?

Realmente cuando dirigí Mademoiselle Chambon, también quise describir el vértigo del reencuentro y también hablaron de Breve encuentro o de Los puentes de Madison. Ambas son películas estructuradas que dejan espacio a lo invisible.