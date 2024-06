Feijóo afirma que Sánchez teme "los efectos" de la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de demorar la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Amnistía que el Pleno del Congreso aprobó hace cuatro días por "miedo a los efectos" de una norma que, según ha dicho, es "ilegal".

"Lo dijo ayer la presidenta Von der Leyen y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho y, si no, al tiempo. Si no, al tiempo. No dejará pasar este atropello. Lo veremos claramente, que no se compra la Comisión Europea por siete votos en España", ha proclamado Feijóo en un mitin en Zaragoza ante 1.500 personas, según fuentes del PP.

Feijóo ha subrayado que, tras aprobarse la amnistía en el Congreso, los independentistas "piden un referéndum". "¿Pero esto no era el fin ya el fin del procés? ¿Por qué ahora piden un referéndum? Y si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el Boletín Oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes?", ha exclamado.

El líder del PP ha dicho que no la publican porque "le tienen miedo a los efectos de esa ley porque es ilegal". "Por eso no la publican, y esperarán a después. Pues bien, este es el triunfo de la peor política", ha indicado.

En el acto, en el que han intervenido también el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, Feijóo ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno, con el llamado caso Koldo y la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. "No hay precedentes de una investigación al Palacio de la Moncloa como la que se está llevando a cabo en los juzgados", ha aseverado.

El líder del PP ha afirmado que, "sea legal o no" la actuación de la esposa de Sánchez, no tiene "un pase" porque "no es ético" ni "es estético". "Mancha la institución de los españoles, que es la Presidencia del Gobierno y, en consecuencia, la respuesta en las urnas es que no vamos a tragar con eso", ha advertido, para llamar a los ciudadanos a acudir a votar el próximo domingo en las europeas y mandar el mensaje de que no apoyan "estas corruptelas" como, a su juicio, sí que hacen los demás partidos.

Una EBAU única en España

Además, el presidente nacional del PP ha anunciado este domingo en Zaragoza el acuerdo alcanzado con las 14 autonomías gobernadas por su partido y que se firmará después de las elecciones europeas para la implantación de una EBAU "común, justa, homogénea y el mismo día", en toda España.

El acuerdo se ha alcanzado tras cinco meses de negociaciones entre las Comunidades Autonómicas del PP y sus universidades y que se quiere poner a disposición del resto de regiones, como ha anunciado el líder del PP.

Un anuncio que ha dirigido expresamente a los jóvenes, a los que ha querido trasladar un mensaje de optimismo y a los que ha pedido el voto si creen que "hay que conducirse por la vida con principios, valores, esfuerzo y trabajo", con el fin, ha dicho, de "dar un escarmiento a los que están traicionando los valores de una educación cívica y para castigar a los que mienten".

Dirigiéndose al candidato aragonés al Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz, cuyo padre fue asesinado por ETA, ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de enorgullecerse "de pactar y homenajear" a sus asesinos mientras que él está "al lado de las víctimas y defendiendo su honor" y, por ello, ha anunciado su intención de solicitar a Europa que se prohíban los homenajes a los etarras en España.

Feijóo también ha señalado que ésta ha sido una "semana dramática para el Gobierno de España", tras conocerse el incremento del riesgo de pobreza, la subida del precio de la vivienda, el aumento del 35 % del precio de los alimentos, y los "récords" de inseguridad en el país y que "la única respuesta" del gobierno haya sido aprobar la Ley de Amnistía, que ha definido como "una impunidad a cambio de poder".

"Mientras los españoles cada día tienen más problemas, Sánchez solo se preocupa de la corrupción, amnistiando a sus socios y tapando la suya", ha denunciado Feijóo, quien ha asegurado que "no hay precedentes" de una investigación al Palacio de la Moncloa ni del "desprestigio" internacional de la presidencia de España.

"No vamos a tragar con eso" ha sentenciado el líder de los populares quien ha llamado a la ciudadanía a responder en las urnas "por la libertad, la igualdad, porque un político no tenga privilegios", asegurando que solo el PP es la garantía de un cambio de gobierno.

La Moncloa es la "sede social de la corrupción"

Por otro lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en un mitin en Bilbao que "la Moncloa es la sede social de la corrupción".

Gamarra ha señalado que la Moncloa es donde se hacen "los negocios del presidente del Gobierno y su mujer, porque es evidente que los hacen juntos".

La dirigente del PP ha sostenido que "lo de la mujer de Pedro Sánchez", Begoña Gómez, "es de nota, a ella se le abren las puertas de grandes empresas y consigue gratis las cosas -en referencia a la plataforma informática para el máster que dirige- y no lo pone a nombre de la universidad pública, se lo apunta a su patrimonio".

"Esto es enriquecimiento patrimonial por contactos por ser la mujer del presidente", ha dicho Gamarra, que también se ha referido a las "cartas de recomendación" de Begoña Gómez para "empresas amigas" que se presentan a concursos de licitación "del gobierno del marido".

La secretaria general del PP también ha criticado la "injusta, inmoral e inconstitucional" Ley de Amnistía, "la única aprobada por este Gobierno en siete meses" y que es el "acta de defunción del PSOE, un partido que ha dado mucho a la historia de la democracia pero que ya no es ni Obrero ni Español, es el Partido Sanchista, donde solo hay un amo y hay que seguirle como un rebaño".

"Sánchez puede repetir en el poder pero no puede gobernar, y le da lo mismo porque solo le importa él y solo él", ha manifestado.

Gamarra ha apuntado que las elecciones europeas del próximo domingo son la oportunidad de que "esto empiece a terminar, de enseñarle la puerta de salida a Sánchez e ir acabando con esta agonía".