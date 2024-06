Importante refuerzo policial en la noche de cabalgata y fuegos

Tanto la corporación municipal como las peñas están muy confiados en que la cabalgata de carrozas del viernes terminará antes de que se lancen los fuegos artificiales. En la Policía Local, sin embargo, son algo más escépticos. Es casi una tradición que el desfile se alargue más de la cuenta y, pese al compromiso y al cambio de horario, a buen seguro estos Sampedros no serán una excepción. Por eso los mandos han planificado un operativo especial en el que sacarán más de un centenar de agentes a la calle mañana.

Los actos programados para la noche del viernes son los que más trabajo van a dar al cuerpo municipal durante estas fiestas. La proximidad en el tiempo de la finalización de la cabalgata con el inicio del espectáculo pirotécnico puede suponer un problema, sobre todo de aglomeraciones. Para que no sea un caos, habrá cerca de setenta agentes destinados en exclusiva a estas labores (42 en el desfile y 25 en los fuegos).

A estas decenas de policías se sumarán otros 40 para el resto de actos que se celebren en la ciudad (conciertos, verbenas y labores de seguridad ciudadana en zonas de ocio). El resto de días, el número de efectivos será menor, muy similar al de ediciones anteriores. Desde la sede de la avenida de Cantabria destacan que los cambios de este año con respecto a otros está precisamente en que, pese a que hay menos jornadas festivas, los eventos se concentran mucho más.

Controlado ya el botellón del río desde hace unos años, pues ya no se desborda al paseo de La Quinta como hace tiempo, ahora la preocupación está en los conciertos y verbenas, donde los más jóvenes suelen entrar con botellas de alcohol. En este sentido, la Policía Local estará muy pendiente de que no se acceda con vidrio a estos espectáculos musicales. No es la primera vez que ha habido altercados e incluso lanzamientos de botellas que han causado más de un susto.

En las verbenas también se controlará el acceso de menores con alcohol. En cierta manera, dan por hecho que es imposible evitar que el resto de asistentes a estos conciertos beban en la vía pública. Por lo demás, este año no hay eventos que puedan suponer un riesgo para la seguridad, como ocurrió en 2023 con la actuación del rapero Morad. Se hizo planteó entonces un fuerte dispositivo de control de accesos al entorno del Andén 56.

A todo el trabajo derivado de la seguridad de las fiestas hay que añadir los cierres de bares y otras labores de seguridad ciudadana, que en fechas como estas siempre suelen ser más conflictivas.