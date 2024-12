El coste de criar a un hijo en España sube a 758 euros al mes

El coste de la crianza ha aumentado en España, hasta llegar a un promedio mensual de 758 euros por hijo o hija en 2024, lo que representa un incremento del 13% respecto a 2022 (cuando eran 672 euros mensuales) y de un 29% con respecto a 2018 (587 euros mensuales), según el estudio 'El Coste de la Crianza en España 2024', realizado por Save the Children.

Según el informe, publicado este martes, el aumento de estos costes en la crianza se debe principalmente a la inflación. En concreto, señala que los gastos que más han aumentado desde 2022 son los relacionados con los suministros de la vivienda (63%) y la alimentación (26%), pero precisa que los hogares con menores son los más afectados por la evolución de los precios, con una "inflación específica de la crianza" que supera entre un 37% y un 51% a la inflación general.

Así, desde la ONG señalan que "las familias con hijos o hijas deben destinar más de la mitad de su renta a estos gastos, y la probabilidad de estar bajo el umbral de la pobreza aumenta un 70% para quienes tienen menores de edad a su cargo". Según Save The Children, el 43% de los menores españoles viven en hogares con "serias dificultades" para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a 2022.

"La crianza representa una carga económica considerable para las familias, especialmente en la adolescencia, y se ha convertido en un factor de riesgo significativo de pobreza", ha asegurado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Según refleja el estudio, por ejemplo, si la tasa de pobreza relativa de la población general se ha mantenido estable en el último año (pasando del 20,8 al 20,2%), entre la población infantil y juvenil ha ascendido en el último año del 27,8% al 28,9%.

Además, Save The Children califica de "especialmente preocupante" que la mitad de los 530.000 hogares monoparentales están en riesgo de pobreza. Es el caso de Inma y su hijo de 12 años. "Compramos menos cosas cada vez. Pescado pocas veces porque normalmente terminamos yendo a coger la misma bolsa de congelados. Porque el fresco es bueno, está ahí, pero es demasiado caro para estar comprándolo con una frecuencia más o menos normal", explica.

El hijo de Inma acude a un instituto con aulas TEA (espacios educativos especializados para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista). "Necesita muchísima ayuda. Normalmente, como económicamente no le puedo pagar terapias, se las hago yo en casa, pero le hago lo que puedo como madre, porque como no soy su terapeuta no lo puedo tratar", explica.

Gasto en vivienda

Por otro lado, el informe apunta que los gastos corrientes de vivienda están entre los que más han aumentado, con un incremento del 63% desde 2022 y del 153% desde 2018. De promedio, el coste adicional con respecto a la vivienda cuando nace un niño asciende a 92 euros al mes. En total, los gastos relacionados con la vivienda, sumando suministros del hogar, ascienden a 135 euros mensuales por hijo o hija.

Además, el estudio señala que el coste de criar a un niño o una niña varía "significativamente" según la etapa de la infancia o adolescencia. Así, de 0 a 3 años el coste mensual es de 609 euros, siendo las principales partidas la conciliación (las escuelas infantiles), la vivienda (adaptar el espacio a un nuevo miembro) y la alimentación.

De los 4 a los 6 años el coste mensual es de 692 euros y, de los 7 a los 12 años, se alcanza la máxima cifra, con un coste mensual de 812 euros, algo que Save The Children achaca a la necesidad de adaptaciones en el espacio y a que los niños ya comen más cantidad de alimentos. De los 13 a los 17 años el coste mensual es de 807 euros, coincidiendo con la etapa en que los menores ya empiezan a salir con los amigos y a tener dispositivos tecnológicos.

El estudio concluye con un llamamiento para reforzar las políticas públicas de apoyo a la crianza, como la implementación de una prestación universal por hijo o hija a cargo. Esta medida, según la ONG, ayudaría a las familias con una parte de los costes de crianza, eliminando barreras burocráticas y proporcionando un apoyo continuo, especialmente para aquellas con menos recursos.

"Los próximos Presupuestos Generales del Estado son una oportunidad para comenzar a avanzar en la creación de esta prestación, que cuenta con un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas", ha subrayado Andrés Conde.

Además, Save the Children propone rediseñar y revalorar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con el objetivo de mejorar esa ayuda para apoyar mejor a las familias con niños y niñas mayores, especialmente adolescentes.

También pide que el diseño de políticas de apoyo a la crianza tenga en cuenta dinámicas de futuro que garanticen su suficiencia y eficacia en cualquier contexto, "al margen de voluntades políticas". En el caso de las transferencias ligadas a la crianza, al afrontar las familias con niños una inflación mayor, la ONG plantea crear un índice de precios de la crianza que asegure que la compensación por los sobrecostes de la crianza sea en todo momento suficiente para lograr su propósito.