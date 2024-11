El PSOE ve "vergonzoso" que se incumplan acuerdos de Cortes

La secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, tachó hoy de "vergonzoso" e "inadmisible ataque" al poder Legislativo que el portavoz de la Junta haya manifestado que no se sienten obligado a cumplir resoluciones aprobadas en las Cortes.

De esa manera, Rubio se refirió a las proposiciones no de ley (PNL) aprobadas en el último pleno destinadas a eliminar sujeciones en residencias de mayores y a proteger a los menores sobre el uso de redes y pantallas.

"Lo que pretende la Junta es un ataque directo al Legislativo y amordazar a las Cortes de Castilla y León y a los grupos parlamentarios, pero llegaremos hasta el final para que se cumpla lo aprobado en el Parlamento autonómico", sostuvo la dirigente socialista.

En este punto, preguntó: "¿Se imaginan ustedes qué pasaría si Pedro Sánchez no acatara las resoluciones adoptadas en el Congreso de los Diputados? La derecha y la ultraderecha convocaría inmediatamente concentraciones en la calle".

Rubio recordó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "que esto no es una dictadura" y "no puede amordazar a los representantes de los ciudadanos". "Este es un ataque sin precedentes. Es inadmisible. Todos los votos cuentan lo mismo, no solo los del PP. Nunca antes se ha vivido que el presidente de la Junta se niegue a aplicar lo aprobado en las Cortes".

"Sí no es capaz de gestionar y gobernar acatando las decisiones de las Cortes, lo que tiene que hacer es marcharse", zanjó la parlamentaria socialista, en respuesta a lo manifestado ayer por el portavoz de la Junta en referencia al cumplimiento de propuestas aprobadas en el parlamento.