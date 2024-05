Con la temporada a punto de acabar para el Burgos CF, llega el momento de acelerar la planificación de la próxima temporada 2024/25 y sobre la mesa muchos asuntos pendientes, tanto de la plantilla como del cuadro técnico.

Michu fue claro ayer al respecto, en el acto para escenificar su renovación como director deportivo blanquinegro hasta 2027, y aseguró que los contratos no sirven y que seguirán los que verdaderamente quieran unirse al nuevo proyecto.

Jon Pérez 'Bolo' tiene contrato por una temporada más, pero tampoco en su caso es definitivo. El técnico vasco ha repetido en varias ocasiones que cuando acabe la Liga será el momento de hacer valoraciones y tomar decisiones. Por su parte, Michu aseguró que es «la primera opción, aunque los contratos no sirven» y que es ahora «cuando se ponen las notas» de la temporada. «Yo decidí estar aquí y el que quiera estar lo estará. Esta semana hablaré con los jugadores, con los que tienen contrato y con los que no, pero alguno de los que lo tienen saldrá. Este último tramo no ha sido bueno y en Alcorcón nos jugamos mucho».

«Tenemos 58 puntos y la oportunidad de superar los 30 puntos de la primera vuelta. Hay que mejorar muchas cosas», explicó Michu, que admitió que ha rechazado ofertas del Reino Unido y de España antes de renovar con el Burgos.