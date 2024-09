No se olvida de que hace poco más de un año jugaba con el Linares en Primera RFEF y que hace seis trabajaba en un taller mecánico antes de ir a entrenar con el Trival Valderas de Tercera.

Asegura que no ha cambiado, que sigue haciendo lo mismo e insiste en que es el «trabajo diario» el que permite alcanzar los objetivos. Este verano ha estado en la mesa de clubes importantes que se han planteado su fichaje, aunque asegura que se ha mantenido «al margen». «El club contaba conmigo y yo tenía contrato, por lo que en ningún momento me he visto fuera», comenta. No oculta que le gustaría jugar en la máxima categoría, si es con el Burgos, mejor.

¿Siente que está en la mejor forma de su carrera deportiva?

Estoy en una racha buena, me he asentado en el fútbol profesional y tanto física como psicológicamente me encuentro muy bien. Se podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera.

¿Los goles ayudan a que las sensaciones sean aún mejores?

Sí claro. A todos los jugadores nos agrada marcar cuantos más goles mejor. Pero al final también trato de ayudar al equipo de la forma que sea, pero evidentemente a todos los futbolistas que jugamos arriba nos gusta golear.

Los jugadores suelen insistir en que lo importante es el equipo, pero decidir dos partidos consecutivos y dar seis puntos tiene que ser una satisfacción personal.

Claro que sí. Siempre intento ayudar al equipo en todo lo posible. Habrá rachas que sea con goles y con asistencias y en otras con trabajo. Nunca había tenido en las primeras jornadas tan buenos números y no queda otra que seguir trabajando.

Lleva tres goles en seis jornadas, mientras que en las dos anteriores campañas hizo cuatro. ¿Está muy por encima de la media habitual?

De momento no he llegado a esos cuatro goles que hice con el Burgos el pasado curso y que también logré con el Linares (risas). Lo que no quiero es ponerme una meta porque cuando lo haces corres el peligro de obsesionarte. No me pongo límites, ni tengo ninguna prisa por llegar a una cifra u otra.

Los delanteros deben aprovechar esas rachas porque pueden cambiar de un día para otro...

Hay veces que tiras con la pierna mala, rebota en un contrario y entra. Hay que sacar partido esa flor que se tiene en algunas fases. Insisto en que hay que continuar currando para que esas rachas positivas se repitan muchas veces.Las casualidades no existen.

¿Cuánto tiene que ver este gran momento con la confianza?

Ya el año pasado acabé con mucha confianza y al final ha sido una continuidad de la pasada temporada. El míster sigue apostando por mí y los resultados están llegando, lo que hace que la confianza aumente.

¿Le costó adaptarse al fútbol profesional?

Creo que es lógico. Venía de una categoría más baja y siempre cuesta adaptarte porque es otro ritmo y otro estilo de juego. Todos los futbolistas necesitan un proceso de adaptación y por suerte el mío no fue excesivo. Una vez que pasó esa fase me he encontrado muy a gusto y con mucha confianza.

¿El camino hacia el éxito es el trabajo diario?

Quizás en años anteriores tuve menos suerte, pero lo que se puede ver ahora es la recompensa al trabajo de todos los años que llevo jugando al fútbol. Todo viene de ahí, desde que estuve en Tercera con el Trival Valderas.

¿Cuando le llegó la oportunidad del Burgos sabía que no podía desaprovecharla?

Era lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Estuve cerca en la pretemporada que hice con el primer equipo del Leganés, pero al final no me quedé. Cuando surgió sabía que era un tren que pasa una vez en la vida y que no lo podía dejar pasar. Trato de seguir trabajando igual que lo hacía antes, no he cambiado nada.

¿Además de calidad hay que tener suerte para acabar en el fútbol profesional?

Hay muchos futbolistas en categorías más bajas que tienen cualidades, aunque no soy mucho de creer en la suerte, suelo dar más importancia al trabajo diario. No obstante, hay veces que necesitas que una persona, que en mi caso fue Michu, apueste por ti. Insisto en que es cuestión de trabajar todos los días, pero también necesitas que alguien te dé esa oportunidad.

¿Cuándo se dio cuenta de que podía vivir y dedicarse profesionalmente al fútbol?

Todavía no soy muy consciente pese a que esta sea mi segunda temporada en el fútbol profesional. Trato de hacer lo mismo que hacía antes. Vas pensando que puedes ir encaminando tu vida, pero a día de hoy me cuesta ver lo que tengo.

¿El que le haya costado llegar al fútbol profesional más que a otros hace que lo que está viviendo sepa aún mejor?

Creo que sí. Pero también hace que valore más las cosas, el día a día, los ingresos y el estilo de vida que te permite esta profesión. Como eso no lo conocía antes ahora le doy un valor mayor. Esa puede ser mi diferencia con gente que ha llegado mucho más joven.

¿Ha alcanzado la felicidad?

La mayor felicidad es poder dedicarte a lo que a ti te gusta, al margen de lo que suponga económicamente. Que tu trabajo sea tu pasión es lo mejor de todo. Es mi hobby y hubiera seguido jugando de igual manera en categorías más bajas. La diferencia es que debería trabajar de otra cosa y ahora puedo dedicarme al fútbol plenamente.

...

¿Llegó a pensar que saldría del Burgos CF?

La verdad es que no. El club contaba conmigo y yo tenía contrato, por lo que en ningún momento me he visto fuera.

¿Pero jugar en Primera será uno de sus objetivos?

Todos queremos jugar lo más arriba posible, pero de momento estoy centrado en el Burgos y que todo siga igual. Ojalá pueda un día jugar en Primera.

Ojalá que sea con el Burgos.

Sería maravilloso. Con todo lo que me ha dado el club sería una situación idílica.

(La entrevista completa, en la edición impresa de este miércoles de Diario de Burgos o aquí)