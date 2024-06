Las 10 monjas de Belorado que se enfrentan a la excomulgación por parte de la Iglesia cuentan los días para que se publique la orden con el decreto. Sin embargo, los plazos son diferentes según su grado de implicación o si han recibido o no la notificación que la notaria entregó a parte de ellas el jueves pasado.

A las tres que encabezan la rebelión, salieron en medios de comunicación o redes sociales y firmaron la denuncia contra el arzobispo Mario Iceta se les dio 10 días a contar desde el pasado viernes para presentarse ante el tribunal eclesiástico. De este modo, el plazo se cumpliría el domingo.

Otras cinco -menos activas, pero igualmente rebeldes- tienen 15 días de margen, por lo que no será hasta el viernes 21 cuando expire la orden. Y a otras dos aún no se les ha podido notificar, por lo que no ha empezado a correr el plazo de dos semanas que arrancará cuando la Diócesis tenga fe del el acuse de recibo.

La excomulgación pende primero de que la notaria de Belorado -cargo que ahora ocupa la de Briviesca- de fe de la no presentación ante el Tribunal. Y he aquí el problema, ya que María Rosario Garrido acude una sola vez a la semana hasta su oficina en la localidad beliforana -los jueves-. Así las cosas, la posible excomunión solo podría producirse para las tres líderes a partir del día 20 (jueves) y para las otras 5 el 27. Quedan por empezar a contar los plazos para las dos pendientes de notificar.

Cuando se publique el decreto de excomulgación saldrán automáticamente de la Iglesia y serán okupas del monasterio. Y es entonces cuando el Arzobispado deberá mover ficha para desalojarlas, tal y como tienen pensado hacer. Otra cosa es cómo proceder.