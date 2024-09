La nueva de ordenanza municipal de terrazas está trayendo de cabeza al sector hasta el punto de que los hosteleros de la calle La Puebla y también del final de San Juan han pedido al Ayuntamiento que se declare zona singular para poder adosarlas a las fachadas. El planteamiento se ha realizado después de que el Ayuntamiento haya denegado la autorización de instalarlas en la primera de las vías alegando que «no reúne condiciones» para compaginar el tránsito peatonal o de vehículos al carecer de acera.

Esta situación ha propiciado las quejas de los empresarios al ver mermados sus negocios. «Hay un problema y no nos dan una solución. Nos dicen que en La Puebla no pueden estar pegadas a la fachada pero si no la pegamos no podemos ponerla. Igual hay un punto intermedio en el que podamos llegar a un acuerdo», indicó Raúl Mancha, uno de los hosteleros afectados.

En este sentido, apuntó que la terraza es el 80% del negocio tras el cambio de costumbres como consecuencia de la pandemia. De ahí, que la declaración de zona singular pueda ser una salida para salvar los negocios (hay al menos cuatro afectados). «Toda la vida ha habido terrazas en esta calle y ahora nos la deniegan porque pasan coches y únicamente podemos colocar dos mesas en la zona que da a la plaza», añadió.

La mayoría de los hosteleros del entorno respaldan esta petición aunque no estén afectados por estas restricciones. Es el caso de los de la Tirolina cuya instalación está en la misma calle pero en su caso se coloca en torno a la fuente y está más alejada del paso de los vehículos. «Apoyamos esa solicitud al haber varios negocios afectados por esta situación», indicaron.

Por su parte, los propietarios de la Modernista con dos terrazas, una que da a la plaza y otra a la calle San Juan, deberán despegar las mesas y sillas instaladas en esta última y dejar libre la fachada para garantizar la accesibilidad. En este caso la vía es más ancha que La Puebla y hay acera aunque quedará a ras del paso de los vehículos.

Cabe recordar que la nueva ordenanza de terrazas contempla unas condiciones para una serie de zonas con tradición hostelera cuyas calles son estrechas y la única salida es colocarlas junto a las fachadas pero instalando un pavimento especial para garantizar un itinerario seguro para las personas invidentes, dado que una sentencia del Tribunal Supremo defiende este derecho a un itinerario seguro en base a la Ley de Accesibilidad.

Las zonas reconocidas como tal son las calles San Lorenzo, Sombrerería y plaza Roma, Diego Porcelos, Arco del Pilar y el estrechamiento al inicio de la plaza del Rey San Fernando. Además deben elaborar un plan de seguridad para garantizar el acceso de los bomberos.

El concejal de Movilidad, José Antonio López, asegura que las licencias que se han denegado en La Puebla están «respaldadas por informes técnicos». «La calle no reúne condiciones», apuntó.