Resulta una imagen habitual en muchas ciudades, aunque en Miranda el debate está en la calle, en las redes sociales e incluso ha llegado al Pleno municipal, con la intervención del empresario local, ya jubilado, José Luis Solana. El problema en este caso va sobre ruedas y a las bicicletas en zonas peatonales hay que sumar los patinetes, los vehículos de movilidad personal cuyo uso se extiende cada día. Ante esta deriva, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, considera que «no es un comportamiento que esté bien y sí que sucede, pero no tiene la gravedad de otras ciudades».

El responsable municipal confiesa que no hay estadísticas propias de las multas puestas a este tipo de vehículos o a bicicletas, aunque indica que «la Policía Local tiene indicado el patrullaje a pie para prevenir esta situación». El 1-1-2 sí que aporta datos. En 2023, los avisos recibidos por caídas fueron cuatro y por accidentes con un patinete implicado seis. En lo que llevamos de este año, el servicio de emergencias contabiliza ocho golpes, pero solo un incidente entre vehículos.

Gómez indica que «no se puede poner a un policía detrás de cada ciudadano», por lo que pide civismo a los usuarios, «de la misma manera que un conductor de moto no va por la acera, como tampoco puede hacerlo un patinete», ensalza el responsable municipal. Además, el edil recuerda el aumento del carril bici y el buen uso que se hace por una parte importante de los ciudadanos, pero sobre todo remarca que Miranda «afortunadamente no está al nivel de otras ciudades más grandes», opina.

Pese a esta valoración de sufrir las consecuencia más o menos respecto a otras localidades, José Luis Solana acudió al Pleno del 5 de septiembre para quejarse de la situación. Allí, pidió más señales, una campaña informativa o echar mano de los voluntarios de Protección Civil para ayudar en esta cuestión. «Todavía no me han dicho nada, únicamente al terminar la intervención la alcaldesa me dio las gracias», reconoce el histórico empresario local, quien lamenta que en esta cuestión «el Ayuntamiento no está cumpliendo sus funciones», valora.

Juan José Escribano, del Movimiento Cero Emisiones, considera que «hay usuarios que no se preocupan de informarse de cómo se tiene que usar, pero por parte del Ayuntamiento también hay poca vocación de informar», por lo que su posición coincide en parte con la de Solana. En su opinión al margen de concienciar, también se pueden aplicar la solución del ciclo calle utilizado en el carril bici del puente Hierro para dar más seguridad, pero lamenta que «hay una generación de chavales aquí en Miranda que no asocian el patinete a ninguna norma, ya que nadie les dice nada».

Gómez recuerda que el Ayuntamiento sigue la norma aplicada por la Dirección General de Tráfico, aunque Escribano puntualiza que hay aspectos como el uso del casco o la edad mínima para su utilización que «está en manos de los ayuntamientos». De todas formas, entre algunos usuarios también hay otras demandas, como la que explica Sergio Susinos, quien considera que por la fisionomía de la ciudad «hay lugares en los que tienes que ir por la acera, también por una cuestión de seguridad». Lucía Guinea admite que «no se puede ir por las aceras y zonas peatonales y es algo lógico», pero apunta que también hay que tener en cuenta que hay puntos donde la calzada «no está en condiciones para ir con el patinete», porque « las ruedas no son como las de un coche o una bici y se hace peligroso circular».