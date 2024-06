El mejor rap es eterno. Y hay pocos exponentes que hablan a las claras de ello. Son cada vez menos. Son residuales. Pero están ahí, en la calle, en el barrio, a la vuelta de la esquina de la vida. Uno es el trío burgalés que conforman Víctor Rutty, Rober del Piro y DJ Kaef, que acaban de lanzar el primer tema del su próximo disco, que verá la luz en septiembre. La canción -que es un temazo con montaje de vídeo VHS- lleva por título 'Nunca muere' y es una reivindicación del origen, de la raíz, de esa pureza de la música urbana de la que son referentes, esa que empezaron haciendo en el barrio que es su casa, su mundo, su universo. Aunque me pisen y me aplasten no me hieren/ pues tú ya sabes: mala hierba nunca muere, dicen en su arranque. «Reflejamos el paso de nuestros años en la música a través de imágenes, algunas del año 2000. El formato del vídeo es VHS, el de aquella época, y por eso lo hemos elegido para todo el disco. Tiene sentido porque hace referencia a los 25 años de carrera», explica Rutty.

Nunca muere ya ha puesto los dientes largos a la legión de seguidores de estos cracks de la música urbana. «En este primer tema hablamos de la constancia musical que hemos mantenido. Nos basamos mucho en la música en esta canción, que cobrará todo su sentido cuando la gente conozca el contenido entero del disco y su título, que aún no queremos desvelar», subraya el rapero burgalés. Para crear expectación, van a ir soltando perlas poco a poco, como hicieron el jueves con Nunca muere, ya que el disco no verá la luz hasta el 16 de septiembre. Lo que sí han anunciado estos musicazos son las cuatro fechas de la gira que empezarán ya con el disco editado: el 25 de octubre, en Barcelona; el 1 de noviembre, en Bilbao; el 9 de noviembre en Madrid; y el 21 de diciembre, como un anticipo de la lotería de Navidad, en Burgos (también actuarán en San Pedro, el día 28 de junio).

Están los tres muy satisfechos con este nuevo trabajo. «Es un trabajo muy maduro.Hecho sin prisas», asegura DJ Kaef. «Nos sentimos representados: expresarnos como siempre y con el formato con el que crecimos.Algo genuino. No hemos querido grabar con cámaras buenas, aunque podíamos haberlo hecho.Hemos apostado por hacerlo de esa manera». El nuevo disco, que dejará clara la fidelidad de estos artistas por el rap, tiene perfectamente reconocibles las coordenadas que han marcado su trayectoria en el mundo de la música. Pura honestidad la suya; pura batalla de rap por la que desfila lo cotidiano, las denuncias contra la vampira industria musical, el amor y el desamor, la desesperanza y la ilusión, la tristeza, la decepción, los sueños rotos, la dignidad, la decencia. «Todo lo que hemos reflejado siempre.Nosotros no vendemos motos. Llevamos años y medio con este proyecto y estamos muy contento.Le hemos puesto muchas ganas pero nos ha salido más natural que nunca, más fácil», dice con serenidad Rutty.

Víctor Rutty, agachado, entre DJ Kaef y Rober Del Piro. - Foto: Valdivielso«La ilusión que hemos puesto en este disco es la misma que en el primero, pero estamos muy satisfechos con el resultado», apunta Del Piro. «Se nota que ha pasado el tiempo, es algo inevitable, pero mantenemos nuestra esencia. Y creo que musicalmente es más rico que otros», apostilla. Del Piro. «Es el disco más maduro. Hemos hecho lo que queríamos hacer. Y es algo muy satisfactorio. Todos los discos son un paso adelante, pero sentimos que éste además es una continuación.Siempre vamos hacia adelante. Somos los mismos de siempre pero no por compromiso; nos sale de manera natural.El hecho de que los tres vivamos de otro trabajo nos da unos privilegios. Nos da libertad», subraya DJ Kaef.

Durante la sesión de fotos, tomada en el entorno de El Hangar, los tres amigos y músicos sonríen, charlan, bromean. Desprenden esa complicidad de quienes han compartido la vida desde siempre, de quienes saben de dónde vienen; destilan la tranquilidad y el convencimiento de quienes les importa una reverenda mierda a dónde sea que les lleve este disco.Ellos están conformes con lo que ha hecho, que era lo que querían hacer. Lo demás, nada. Larga vida al rap.