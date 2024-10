El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa por la Universidad Pontificia Comillas, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su implicación y compromiso con las energías verdes.

El acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad, y al que han asistido unos 400 invitados, fue presidido por el rector, Antonio Allende Felgueroso SJ. La 'laudatio' ha correspondido al profesor Mariano Ventosa, vicerrector de Investigación y Profesorado y experto en ingeniería electrónica.

En su intervención, Galán defendió la electrificación de la economía en la medida en que contribuye a mejorar la productividad, facilita el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud y promueve la inclusión social y económica, informó la compañía.

Además, recordó el "dividendo social" como seña de identidad de la energética con el que se obliga de forma explícita a que su actividad empresarial "sea cada día fuente de empleo, innovación, cuidado del medio ambiente, contribución a las arcas públicas y protección de los colectivos más vulnerables".

Asimismo, añadió que "nunca en toda la historia ha sido más necesario dotar a las empresas de verdadera responsabilidad hacia las comunidades a las que sirven". "Las personas deben ser el centro de cualquier actividad", dijo.

Galán también tuvo palabras de reconocimiento hacia el centro universitario en el que se formó como ingeniero. "Al recibir hoy este doctorado asumo el compromiso personal de preservar la dignidad que se me otorga y transmitir el legado que recibí de esta institución", señaló, agradeciendo la distinción a las autoridades universitarias, familia y compañeros del ICAI.

Igualmente, el presidente de Iberdrola recordó sus cinco décadas de carrera profesional, su paso por las baterías Tudor, la aeronáutica ITP, las telecomunicaciones en Airtel y, finalmente, la energía eléctrica en Iberdrola.

Galán valoró también que las fuentes de energía renovables darán a la sociedad "mayor seguridad y autonomía" y reducirán la vulnerabilidad y dependencia de las importaciones.

Por otra parte, Galán reconoció que la experiencia del pasado le ha enseñado que cualquier reconversión industrial es tremendamente compleja y por ello se requiere valentía, determinación y solidaridad.

Sin embargo, animó a "alejarse por igual del dogmatismo que demoniza algunas soluciones energéticas y del inmovilismo promovido por quienes ven peligrar un statu quo del llevan décadas favoreciéndose".

Séptimo Honoris Causa

Galán es el séptimo doctor honoris causa de la historia del ICAI. Entre los anteriores se encuentran un secretario de Energía de los Estados Unidos, un presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts, científicos de primer nivel, antiguos profesores. Es, por tanto, la primera vez que un empresario y ex alumno del centro recibe esta distinción en el ICAI.

Entre los reconocimientos y premios con los que cuenta el presidente de Iberdrola destacan el doctorado honoris causa por la Universidad de Edimburgo (2011); por la Universidad de Salamanca (2011) y por la Universidad Strathclyde (Glasgow). Además, ha sido distinguido por la reina Isabel II con la condecoración de 'Commander of The Most Excellent Order of the British Empire'.