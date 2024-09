Se trata de una de las citas más esperadas por el sector de la hostelería, porque la Copa Mundial de Danza va a atraer a más de 25.000 personas en la ciudad entre el 3 y el 12 de julio del año que viene. A pesar de que aún quedan casi diez meses para la gran cita la organización del evento y los participantes están empezando a moverse ya para reservar alojamiento en la ciudad. Al punto de que la mayoría de los establecimientos ya tienen reservas para más de la mitad de sus habitaciones para las diez jornadas que durará el campeonato.

Resulta del todo lógico que las familias hayan empezando ya a moverse por cuanto las plazas hoteleras en Burgos no son ilimitadas, hay 8.741 en la provincia. De tal modo que la agencia Moliné, que mantiene un acuerdo con la organización, ya ha empezado a bloquear habitaciones de cara a dicho evento. Por ejemplo, explican desde este negocio barcelonés, «Canadá ya ha realizado las rondas clasificatorias y tiene claro que va a traer a cerca 400 personas». Pues bien, solo para dar servicio a la delegación de ese país ya han sido contratadas otras tantas habitaciones. El resto de países, advierten las mismas fuentes, tiene programadas sus finales para más adelante, por lo que «ignoran quiénes van a clasificarse y, por tanto, prefieren esperar para reservar». Ahora bien, afirma Luis Mata, presidente de la Federación Provincial de Hostelería, ya hay padres que, de manera particular, «están llamando a los hoteles porque tienen claro que sus hijos van a estar en esa final, bien porque lo han logrado en ediciones anteriores o porque confían en ellos ciegamente».

Desde el hotel Abba aseguran que para esas fechas -del 3 al 12 de julio- ya tienen el 60% de las habitaciones reservadas para esa cita. En cuanto a la política de cancelaciones, no va a variar sobre la que aplican los establecimientos el resto del año. Si no se anulan con una antelación razonable se cobrará al cliente. «A ver, si alguien tenía reservadas 10 y no vienen pues se les cargará el precio de dos», afirma Mata. El gerente del Corona de Castilla, Juan Carlos Barriocanal, también admite que «ya se han producido bastantes reservas para el campeonato».

