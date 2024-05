Vázquez firma la carta de reprobación a la ministra de Sanidad

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha firmado una carta de reprobación a la ministra Mónica García, que suscribirán sus homólogos del PP, por encabezar el domingo una manifestación contra la gestión sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A su juicio, actuó como "una activista, y no como la ministra que tendría que representar a todos los españoles".

En el documento, le recomiendan que abandone esas "posturas extremistas, de pancarta, impropias de una ministra de Sanidad, que tiene que tomar las medidas para abordar la situación del Sistema Nacional de Salud, y que en seis meses no ha hecho todavía. "Más que hacia la OMS, la ministra debería mirar a todos los ciudadanos que están sufriendo su injustificable falta de acción".

"Queremos mostrar nuestro rechazo a esa actitud y pedir a Mónica García que abandone las posturas sectarias impropias de una ministra que lo que tendría que hacer es trabajar para mejorar la situación del Sistema Nacional de Salud", indica la carta conocida por Ical, donde le invitan a centrarse en los problemas de su cartera, como los que afectan a la Atención Primaria o a las plazas MIR.

Para ello, el consejero Vázquez ha remitido ya una carta diferente a la ministra, para exigir la celebración de un Consejo Interterritorial Extraordinario para abordar de manera monográfica "la necesidad urgente de cubrir la falta de profesionales sanitarios de Atención Primaria para este próximo verano", un "asunto que es de entera competencia del Ministerio y al que no se nos ha dado respuesta a pesar de nuestros continuos requerimientos", expresa en el documento al que ha tenido acceso Ical, en el que denuncia, además, la "situación, al borde de la quiebra, de las dos únicas sanidades que gestionan el Gobierno de Sánchez", las de Ceuta y Melilla.

Medidas necesarias

En la carta de reprobación, los consejeros instan a García que "aborde las acciones que son de su competencia para que, en todo el territorio nacional, incluido aquellos donde la gestión sanitaria le corresponde como las ciudades autónomas o la sanidad penitenciaria, se disponga de médicos de familia en un número suficiente para abordar las jubilaciones o las ausencias prolongadas", indicen.

"Cabe recordar que el problema que vive hoy en día la Atención Primaria se analizó ya con las comunidades en el Consejo Interterritorial de la Salud de abril de 2018. La ministra debería trabajar en ello, así como desarrollar, de una vez, las medidas necesarias, y de su competencia, para que ni una sola de las plazas de formación MIR queden vacantes".

En este punto, en la carta se indica que es en la Comunidad de Madrid donde sistemáticamente no quedan plazas MIR vacantes. Además, "la calidad y el trabajo de sus profesionales los lleva a estar, año tras año, a la cabeza del registro del Ministerio de Sanidad de las comunidades autónomas con menor lista de espera, tanto quirúrgica, como de pruebas o de consultas". Por ello, "los ataques de Mónica García a la Comunidad de Madrid" de este domingo "no son una manifestación en defensa de la Sanidad Pública", que respetan, "sino un acto de populismo y pancartismo de la titular del Ministerio de Sanidad, el mismo que desde el 2018 no ha desarrollado ni una solo de las acciones que le corresponden dentro de sus competencias".