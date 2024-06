El decisivo doblete de Xabi Alonso

Flamante e invencible campeón de la Bundesliga como entrenador esta temporada, al mando del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso lo ganó todo como centrocampista, incluidas dos Eurocopas, en 2008 y 2012, la última de ellas, además, con dos goles imprescindibles en los cuartos de final contra Francia.

El 23 de junio de 2012 en Donetsk, en su centenario con el equipo nacional, suyos fueron los dos tantos del triunfo contra el conjunto galo. El primero, en el minuto 19, con un cabezazo. El segundo, para terminar con cualquier duda, en el 91, desde el punto de penalti. La Roja se catapultó hacia las semifinales contra Portugal (0-0). Ganó en la tanda de penas máximas. La final, con Italia, fue un repaso en Kiev: 4-0.

«Hemos hecho historia porque hemos conseguido algo único», valoró el excentrocampista vasco cuando la generación de oro de la selección completó el ciclo Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012.

Una marca para la eternidad, inigualable, que coronó a la Roja, primero con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque, como un ejemplo mundial, por su fútbol de toque. Marcó una época.

Titular indiscutible en aquella fase final del campeonato continental, disputado entre Polonia y Ucrania, también había ganado ya el trofeo en Austria y Suiza 2008, entonces con Luis Aragonés como entrenador, aunque él no formaba parte del once tipo, en el que Xavi Hernández, Marcos Senna, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta y David Silva eran los que ocupaban la zona medular. Jugó un único enfrentamiento de titular, salió del banquillo en tres y no dispuso de minutos en dos.

Era su segunda Eurocopa. La primera, con 22 años, fue en Portugal 2004. Antes de la gloria de aquellos dos torneos continentales, también sintió la decepción con España en territorio luso al quedar fuera en la fase de grupos.