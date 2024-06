El uno a uno de la selección durante la fase de grupos

España ha iniciado la Eurocopa 2024 de Alemania de manera más que notable. Ha brillado en la fase de grupos, consiguiendo pleno de victorias y dejando la portería a cero en los tres partidos disputados. Su balance tras estas primeras jornadas invita al optimismo antes de los octavos de final, sobre todo por haberse impuesto a dos selecciones de prestigio como Italia y Croacia.

Luis de la Fuente ha conseguido que la Roja se haya mostrado, hasta la fecha, como uno de los conjuntos más sólidos del torneo continental. Con una vuelta de tuerca al estilo de juego, apostando por la verticalidad en el último tercio del campo, el equipo ha reforzado su candidatura a alzarse con la Copa Henri Delaunay el próximo 14 de julio.

El seleccionador ha utilizado a 25 de los 26 jugadores convocados para esta competición. Las victorias conseguidas en las dos primeras jornadas, ante balcánicos y transalpinos, permitieron al técnico riojano realizar rotaciones en la última cita del Grupo B contra la Albania de Sylvinho. Solo Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad, no ha sumado minutos todavía en la presente edición.

Varios futbolistas han brillado con luz propia en el combinado nacional. En especial Nico Williams y Lamine Yamal, los dos extremos titulares. Ambos talentos le han aportado a España esa chispa que ha echado en falta en anteriores torneos.

También otros jugadores han dado un paso adelante y han acaparado miradas cuando los focos no apuntaban a ellos. Es el caso de Marc Cucurella y de Fabián Ruiz. Ambos le han dado la razón al seleccionador, que no dudó en apostar por ellos en su alineación titular. El primero se ha mostrado muy fiable en tareas defensivas y comprometido. El segundo, por otra parte, dejó una gran actuación contra Croacia en la medular.

También contra el cuadro ajedrezado sobresalió Álvaro Morata. El capitán ha acallado muchas críticas en torno a su figura, volviendo a la senda del gol.

Porteros

Unai Simón (2 partidos - 180 minutos - 4 paradas)

Indiscutible para el técnico, ha exhibido firmeza en sus apariciones. El fallo con los pies ante Croacia es la única pega que se le puede poner hasta ahora.

David Raya (1 partido - 90 minutos - 4 paradas)

Dejó tres paradas de mucho mérito en el encuentro contra Albania. El meta mostró, además, un buen juego de pies (92 por ciento de acierto en pases).

Álex Remiro (0 partidos jugados)

El portero navarro de la Real Sociedad es el único de los 26 internacionales que no ha tenido la oportunidad de debutar en la Eurocopa.

Defensas

Dani Carvajal (2 partidos - 2 titular - 180 minutos - 1 gol)

Se quitó la espina que tenía clavada con la Eurocopa marcando en el debut contra Croacia. Suma 12 balones recuperados hasta ahora y 102 pases completados.

Jesús Navas (1 partido - 1 titular - 90 minutos)

Recorrió 10,42 kilómetros en el partido contra Albania, sustituyendo a Carvajal. Ejemplo de veteranía y compañerismo.

Aymeric Laporte (2 partidos - 2 titular - 135 minutos)

Ha despejado las dudas sobre su estado físico. Es el cuarto jugador del torneo en conducciones y el quinto en pases con éxito en el último tercio (18).

Robin Le Normand (3 partidos - 2 titular - 225 minutos)

Contundente, rápido al corte y potente por alto. Ha ganado ocho duelos aéreos de 15. Su figura ha ido creciendo en la Roja con la confianza de Luis de la Fuente.

Nacho Fernández (1 partidos - 1 titular - 90 minutos)

Se mostró fiable contra Croacia. Solo un problema muscular le ha apartado de los dos últimos encuentros.

Dani Vivian (1 partido - 1 titular - 90 minutos)

Debutó en una Eurocopa exhibiendo firmeza y una actuación repleta de oficio contra Albania, recuperando nueve balones. Cumplidor.

Marc Cucurella (2 partidos - 2 titular - 180 minutos)

La gran revelación de la Roja, exhibiendo compromiso entrega y firmeza defensiva, con hasta 16 recuperaciones en dos partidos. Una apuesta exitosa.

Alejandro Grimaldo (1 partido - 1 titular - 90 minutos)

No se ha resignado pese a ser el suplente en el carril izquierdo. Recorrió hasta 11,67 kilómetros contra Albania. Muy efectivo a la hora de centrar balones.

Centrocampistas

Rodri Hernández (2 partidos - 2 titular - 176 minutos)

El gran referente de la selección ha acusado la alta carga de partidos este curso. Comenzó brillando menos contra Croacia y creció su figura frente a Italia. Llega descansado a los octavos de final.

Martín Zubimendi (2 partidos - 1 titular - 94 minutos)

Tiene la dificultad de que en su demarcación juega el mejor mediocentro del mundo en el presente. Ha asumido su rol y está preparado para cuando se le necesite. Muy fiable con el pase, con un 97 por ciento de precisión.

Fabián Ruiz (2 partidos - 2 titular - 179 minutos)

Ha irrumpido con fuerza en el once y su nivel no ha dejado lugar a la duda. El de Los Palacios ha mostrado un gran despliegue en los dos partidos que ha jugado (23, 74 kilómetros). Marcó un bello gol contra Croacia.

Mikel Merino (3 partidos - 1 titular - 114 minutos)

Tras perder el pulso con Fabián, su aportación como suplente es bien valorada por el seleccionador. Solo ha sido titular en el último enfrentamiento contra Albania.

Pedri (2 partidos - 2 titular - 130 minutos)

Ha recuperado su verdadera identidad. De la Fuente le ha esperado hasta el final y le ha dado la razón en el terreno de juego volviendo a ser el jugador de la última Eurocopa hace tres años.

Fermín López (1 partido - 0 titular - 28 minutos)

Le pudo la presión, como no le había pasado nunca en el Barcelona, en su debut en un gran torneo como una Eurocopa. El andaluz jugó acelerado en el partido contra Albania.

Álex Baena (2 partidos - 0 titular - 25 minutos)

Es el recurso desde el banquillo para Luis de la Fuente para explotar su peligro en transición, la velocidad y precisión en el pase, donde ha mostrado un 91 por ciento de acierto.

Delanteros

Dani Olmo (2 partidos - 1 titular - 115 minutos - 1 asistencia)

El catalán ha pasado de ser indiscutible a perder el puesto en el once por culpa de los problemas físicos. Dio la asistencia que acabó con gol de Ferran ante Albania.

Nico Williams (2 partidos jugados - 2 titular - 145 minutos )

Dejó un recital de regates y acciones desequilibrantes ante Italia. Es el tercer futbolista con más intentos en este apartado en todo el torneo (18). Indiscutible.

Lamine Yamal (3 partidos - 2 titular - 176 minutos )

Con 16 años, es una de las sensaciones del torneo. Comprometido en la presión, es el quinto delantero de la competición en balones recuperados. Un talento precoz.

Ferran Torres (3 partidos - 1 titular - 94 minutos - 1 gol)

Sin ser titular, vuelve a cumplir como internacional cada vez que recibe minutos del seleccionador. Fue clave para conseguir el triunfo ante Albania gracias a su tanto.

Álvaro Morata (3 partidos - 2 titular - 164 minutos - 1 gol)

Siempre cuestionado por un sector de la afición, su actuación como capitán es perfecta en el terreno de juego. Marcó en el duelo contra Croacia y ya es el máximo artillero español en el torneo continental, con siete dianas anotadas.

Mikel Oyarzabal (3 partidos - 1 titular - 97 minutos)

Ha participado en todos los partidos de esta fase de grupos pese a no estar fino. Su cara al ser sustituido en el último choque refleja lo que siente a nivel de frustración. Aún así, goza de la confianza del seleccionador.

Joselu Mato (1 partido - 1 titular - 71 minutos)

Tuvo que esperar hasta el tercer partido para tener minutos, al ser suplente de Morata y ver cómo De la Fuente apostaba antes por Oyarzabal. Contra Albania mostró lo que es, un gran rematador.

Ayoze Pérez (1 partido - 0 titular - 12 minutos)

Una de las sorpresas en la convocatoria de Luis de la Fuente. El canario demostró ante Italia lo que todos elogian de él. Dejó dos acciones repletas de peligro ante la 'Azzurra'. Sufre una elongación muscular.