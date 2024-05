Bélgica no deja a Ucrania usar los F-16 para atacar a Rusia

El primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo este martes que los aviones de combate F-16 que entregará a Ucrania, según el acuerdo que firmó hoy con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sólo se podrán utilizar en territorio ucraniano y no para atacar directamente a Rusia.

"Todo lo que cubre este acuerdo es muy claro: es para que lo utilicen las Fuerzas ucranianas en territorio ucraniano", dijo De Croo en una comparecencia junto a Zelenski.

El presidente ucraniano, en cambio, insistió en la necesidad de obtener el permiso de sus aliados para usar el equipamiento militar que les entregan contra territorio ruso.

"Están disparando contra ti y no puedes responder, porque no tenemos el derecho de usar las armas. (...) Recibes las imágenes de satélite de tu servicio de inteligencia pero no puedes hacer nada para responder, creo que es injusto", señaló Zelenski.

"Pero no podemos arriesgar el apoyo de nuestros aliados, por eso, no estamos usando las armas de nuestros aliados para atacar el territorio ruso. Por eso estamos pidiendo, por favor, dadnos permiso para hacerlo", subrayó el líder ucraniano.

De Croo y Zelenski firmaron hoy un acuerdo con el que Bélgica se compromete a apoyar militarmente a Ucrania durante los próximos diez años, con el compromiso de entregar 30 cazabombarderos F-16 hasta 2028 y con la intención de que los primeros lleguen antes de que termine este año.

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para entregar algunos aviones este año y después seguiremos haciéndolo lo más rápido posible, por supuesto, teniendo en cuenta nuestras propias necesidades y el cambio de nuestros aviones por los modernos F-35", aseguró De Croo, cuyo país celebrará elecciones generales el próximo 9 de junio.

Bélgica forma ya parte de la coalición para entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de los F-16, junto a Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

El acuerdo entre Bélgica y Ucrania también incluye un paquete financiero de 977 millones de euros de ayuda militar, así como la cooperación industrial en materia de defensa, el apoyo a la Fórmula de Paz de Ucrania, el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia, la compensación de daños, la justicia para el agresor, el uso de los activos rusos congelados y la recuperación económica, señaló Zelenski.

El presidente ucraniano hizo también un llamamiento a los líderes de la comunidad internacional para que acuda a la conferencia de paz que se celebrará en Suiza los próximos 15 y 16 de junio.

"Me gustaría que el presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden esté personalmente presente. Soy consciente del apoyo de Estados Unidos pero no sabemos a qué nivel acudirá (Washington)", dijo Zelenski.