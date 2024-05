El PP critica que no haya gestión regional de fondos europeos

El candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, afirmó hoy que Europa hace un esfuerzo muy importante con países como España o como Italia, "que sufrieron como consecuencia de la mala gestión de sus Gobiernos las consecuencias del COVID-19" para conseguir su revitalización económica con distinto éxito en los resultados.

"Italia lo aprovecha bien y hoy es una de las locomotoras económicas de la UE y en España estamos todavía aún sabiendo cómo vamos a gestionar los fondos" dijo antes se remarcar que "si los fondos no llegan cuando deberían, si el Gobierno se empeña en no ceder a las comunidades autónomas el protagonismo en la gestión y hacer posible que los fondos lleguen de verdad a quienes lo necesitan, a quienes crean riqueza y empleo, que son los empresarios españoles, es imposible que el objetivo inicial de la UE se lleve a cabo".

Así lo señaló durante una visita a León para participar en un encuentro con empresarios celebrado en la Cámara de Comercio e Industria. España, dijo, sigue siendo el país con una mayor tasa de paro, el que más tarde ha recuperado la situación económica anterior a la pandemia, "única y exclusivamente por la mala gestión que de los fondos está haciendo el Gobierno central". También remarcó que de los 163.000 millones que tienen que llegar al país, de momento, se han recibido 30.000, de los cuales el 80 por ciento se han destinado al sector público.

Las infraestructuras fueron protagonistas en el encuentro y el candidato criticó que todavía no se conozca el plan director del Corredor Atlántico mientras el del Mediterráneo avanza al ritmo ordinario. "Fue en octubre pasado la fecha que se nos otorgó para presentarlo y a día de hoy aún no conocemos qué va a ser de la Ruta de la Plata y de esas grandes infraestructuras que necesita León para ponerse a la altura del desarrollo económico de la Unión Europea". "Estamos a la espera que de que se presente en León y eso no puede ser más que un síntoma de que, evidentemente, no va a contener las exigencias, que no son políticas sino sociales y económicas, de toda la provincia de León", añadió.

También se preguntó por qué la Ruta de la Plata no forma parte de la planificación de infraestructuras ferroviarias del Gobierno de España y dijo que el PP va a seguir exigiendo, en Europa también, que de una vez por todas se apruebe y se pongan en marcha definitivamente las obras del Corredor Atlántico. "Desgraciadamente, a lo mejor para nosotros aquí no están los socios de Sánchez y no tiene por qué anticipar infraestructuras", manifestó.

De la Hoz aseguró que el PP "habla mirando a los ojos a los ciudadanos" en una campaña electoral en la que el PSOE "está a otras cosas, está a generar polémicas para no hablar de lo importante. Han sido capaces de generar dos crisis diplomáticas y hemos llegado a escuchar a la ministra de Defensa calificar a un Estado democrático de genocida". Todo, dijo, para tapar a Sumar y el debate sobre la corrupción en el entorno del señor Sánchez y corrupción democrática a través de la aprobación de la Ley de Amnistía. "Más fácil que dar explicaciones sobre su corrupción es generar crisis diplomáticas sobre terceros países. Hasta ese punto está llegando el PSOE", aseguró.

El también portavoz del Grupo Popular en las Cortes Autonómicas, cree que en Castilla y León el PSOE "es bastante improbable que den alguna explicación sobre su programa o propuestas o al menos que justifiquen por qué la ministra de Transición Ecológica y candidata en estas elecciones, maltrata de esta manera al campo de León".