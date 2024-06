‘Crimen en el paraíso’ celebrará un récord con sus 100 capítulos

El próximo 7 de julio a las 22,30 horas la serie policíaca más querida por los espectadores de COSMO estrenará su decimotercera temporada y lo hará marcando un nuevo récord televisivo: Crimen en el paraíso cumplirá 100 episodios.

En este capítulo, Selwyn Patterson (Don Warrington) celebra 50 años de servicio policial en la idílica isla de Saint Marie. La fiesta se tuerce cuando un tiroteo deja al comisario herido. ¿Quién pudo apretar el gatillo, si todos los que estaban invitados a la fiesta eran sus amigos? Selwyn debe descubrir quién es este inquietante enemigo dispuesto a acabar con él en uno de los días más felices de su vida.

En los nuevos capítulos de Crimen en el paraíso, Neville Parker (Ralf Little), inspector detective desde la décima temporada, sigue investigando los asesinatos más sorprendentes de este paraíso caribeño mientras intenta recuperar la confianza en sí mismo. Tras el duro golpe que sufrió la temporada pasada, cuando la mujer que amaba resultó ser una delincuente, el detective se pregunta si podrá volver a enamorarse. El regreso a la isla de una cara muy familiar le ayudará a cambiar de rumbo, dejando paso a un nuevo protagonista.

Como la BBC ya anunció, esta será la última temporada de Neville Parker, de manera que el desenlace de la decimotercera entrega será también el último episodio de Ralf Little. El actor Don Gilet ocupará su lugar interpretando a Mervin Wilson, el nuevo detective inspector de Saint Marie.

Don Gilet debutará en Crimen en el paraíso en el próximo especial de Navidad, que actualmente se está grabando en Guadalupe junto a la ya confirmada decimocuarta entrega. La serie policíaca siempre se ha distinguido por la diversidad de su elenco, pero cabe señalar que el fichaje de Gilet marca un nuevo hito en la ficción, que por primera vez estará liderada por un intérprete negro.

A lo largo de la decimotercera temporada de Crimen en el paraíso, Neville y su equipo se enfrentarán a un asesinato ocurrido durante una partida de bingo en una residencia de mayores, la muerte de un chef envenenado en la gran inauguración de un hotel, un crimen relacionado con el mundo de las criptomonedas o el apuñalamiento de un turista cuando bajaba por el ascensor de un hotel.

Esta producción narra el día a día de un equipo de detectives en la soleada isla de Saint Marie, un espectacular enclave caribeño que en la última década ha sido testigo de un centenar de crímenes. Además, sigue conquistando a la audiencia con su exitosa combinación de light crime, paradisiacas playas y algún enredo entre sus protagonistas. No es de extrañar que la ficción haya dado el salto a franquicia con el lanzamiento de un spin off: Beyond Paradise. Esta serie narra cómo el detective Humphrey Goodman, que estuvo en Saint Marie entre 2014 y 2017, se traslada junto a su prometida Martha Lloyd a Shipton Abbott, el pueblo natal de ella, y Humphrey ocupa la plaza de inspector jefe en la comisaría local.