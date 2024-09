La vendimia en la Ribera del Duero burgalesa empieza a coger ritmo. Después de un tímido inicio, en este momento 115 bodegas adscritas a la denominación de origen se hallan inmersas en las labores de recolección de la uva y en el sector apuntan que durante el fin de semana se experimentará otro empujón, con la esperanza puesta en que las lluvias den una tregua. Sobre todo, porque el riesgo de botrytis, un hongo conocido como podredumbre gris, se cierne sobre el viñedo y eso supondría la puntilla a una cosecha que ha encadenado multitud de complicaciones a lo largo de todo el año, con varias heladas y episodios de granizo.

Ante este panorama, los viticultores extreman la precaución. «Hay que estar vigilantes», indica Eduardo Izquierdo, al tiempo que subraya que ahora la viña necesita frío seco. Sin embargo, en el campo se están encontrando con mañanas húmedas, incluso con niebla, y tardes de calor, lo que aumenta el riesgo de botrytis, uno de los peores compañeros de viaje para quienes se dedican al viñedo por la rapidez con la que se propaga.

«Hay cierto temor por lo que pueda pasar con la lluvia, las nieblas y la botrytis. Cuando has visto algún racimo afectado, siempre da algo más de miedo», admite Tomás Bueno, que trabaja en la localidad ribereña de Zazuar. Por ello, defiende que la vendimia «debería acelerar». En este momento, las uvas «están bien, con buena calidad, pero no nos tenemos que dormir» porque, como advierte, este tipo de hongos «avanzan a pasos agigantados». Y lo peor es que tras las lluvias del pasado fin de semana, para estos días vuelve a haber previsión de más precipitaciones. «Tanta humedad no le viene bien a la viña», remarca.

Algo en lo que coincide Jesús Ronda, con parcelas en La Horra: «Ayer hubo niebla hasta casi las 10 de la mañana. Que haya mucha humedad no le sienta bien a las plantas porque alimenta la botrytis. Se ve algo, pero poco. De momento no es preocupante. Ya veremos qué ocurre en los próximos días en función de lo que llueva». Así, continúa, «cuanto antes se coja (la uva) mejor» (...).

