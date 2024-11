Begoña Gómez no declara y señala que hay "un objetivo político"

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid y ha advertido de que su citación tiene "un objetivo político evidente".

"Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha resaltado Gómez ante la comisión de investigación impulsada por el PP para dilucidar si tuvo "tratos de favor" por la Universidad Complutense de madrid (UCM) para la creación de su cátedra.

Gómez, que es la primera compareciente en esta comisión, ha defendido su derecho a no declarar porque las denuncias tienen "un objetivo político evidente" y por esa razón, y "aconsejada" por su letrado, ha asegurado: "Me voy a acoger a mi derecho a no responder a estas preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión".

La esposa de Sánchez ha explicado previamente, en el inicio de su corta intervención ante la comisión, el origen de su colaboración con la Complutense, que inició hace 12 años "como codirectora de un máster", y ha asegurado que desde hace 25 años trabaja en consultoría y docencia.

"Antes de nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente: desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado más de medio centenar de profesiones en el sector privado y en el tercer sector", así ha comenzado Gómez su intervención.

Además, ha apuntado que hace "doce años" inició la colaboración con la Universidad Complutense como directora de un "máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad".

Gómez ha añadido que fue en 2020 cuando esa colaboración con la Complutense se "amplía" con la creación de una cátedra extraordinaria, a lo que ha justificado que se trata de una "práctica habitual" dentro de las universidades públicas" y, además, "no remunerada".

"Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión, como la colección de denuncias judiciales, la cantidad bulos...", ha comenzado Gómez pero ha sido interrumpida por la diputada del PP Mercedes Zarzalejos, quien le ha indicado que esta comisión tiene "formato pregunta-respuesta", por lo que le ha pedido que se limitara a ello.

Después de este reproche, Begoña Gómez ha anunciado que se acogía a su derecho a no declarar.