El Arzobispado de Burgos no ha dejado de pagar en ningún momento los gastos de telefonía, fibra, luz o agua del monasterio de Belorado. Este fin de semana las exmonjas han publicado en su Instagram un vídeo para responder a la información publicada por Diario de Burgos el pasado miércoles -donde se explicaba que aún se seguía pagando a una decena de empleados después de presentarse la demanda de desahucio- y han aprovechado para 'atacar' asegurando que no se está atendiendo a las facturas que permiten cubrir sus necesidades básicas, algo que desmienten rotundamente fuentes oficiales de la Comisión Gestora a este periódico.

Para asumir la cantidad de costes que requiere el monasterio están resultando necesarias las aportaciones económicas de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, ya que con lo que hay en las cuentas no llega para pagar todas las facturas ni los sueldos de la decena de empleados. Desde el Arzobispado explican que entre las diferentes cuentas -algunas con saldo negativo- de las exclarisas solo sumaban unos 6.000 euros cuando tomaron el control y que el único ingreso que se recibe en estas son las pensiones de las cinco hermanas mayores, por lo que la situación obliga a solicitar dichos ingresos 'extra' a otros monasterios.

«El dinero sale de nuestras cuentas usurpadas, a las cuales no podemos acceder y con las que no se está pagando ni siquiera nuestra Seguridad Social, ni algunas de nuestras necesidades básicas como por ejemplo las domiciliaciones que vienen todas devueltas de telefonía, fibra... o muchas otras subvenciones que se están perdiendo», explicaba Sor Israel (Isabel Jiménez) en el vídeo publicado en la red social. Sin embargo, a las cuentas controladas por el Arzobispado continúan llegando facturas -que se afrontan- y, de hecho, el último recibo de telefonía corresponde al 13 de septiembre.

Además, la exreligiosa insiste en varias ocasiones durante su vídeo en que se haga frente a su Seguridad Social. Esta cuestión no se contempla desde el Arzobispado, ya que aseguran que ellas están como autónomas -como suele ser habitual en todas las religiosas- y que ya no les pertenece pagar esa cuota debido a que no pertenecen a la Iglesia. Así, de este pago se 'olvidan' puesto que «ya no son monjas».

Otra de las críticas de la exreligiosa se centra en que el dinero de las hermanas mayores no les llega a ellas. «Ni lo vemos ni lo percibimos, ni ellas lo ven ni lo perciben», asegura. Sin embargo, la Comisión Gestora lo «reinvierte» en cuestiones como pagar todos estos recibos mencionados o al personal que se encarga de su cuidado (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este martes o aquí)