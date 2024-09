«Hay mucho trabajo para los ingenieros en Burgos»

La profesión de ingeniero, en toda su amplia variedad de especializaciones, vive un momento laboral muy dulce, lo que no evita que haya tensiones. La Universidad, reflexiona el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia, Ignacio Velázquez, no tiene capacidad para cubrir la demanda actual de estos profesionales. «La única manera de retener talento para la industria local es formar a los estudiantes a través de las prácticas durante la carrera para intentar retenerlos cuanto terminen, y tampoco con ello se van a garantizar que el joven no acepte otros retos profesionales».

La oferta laboral y la formación complementaria específica para estos profesionales están fuera de Burgos, «y por ahí estamos perdiendo mucho talento». «Hay una gran demanda de ingenieros y pocos titulados para cubrirla. Internet es una gran plataforma del empleo y Madrid -y en menor medida el País Vasco- es un sumidero de contrataciones brutal».

No obstante, Velázquez insiste que el que quiera trabajar en Burgos tiene buenos empleos en la actualidad y empresas punteras en sus ámbitos. «Hubo otros momentos en los que no fue así, muchos terminaban la carrera y no encontraban empleo».

La clave ahora para las empresas, reflexiona, es trabajar con la Universidad y ofrecer unos empleos acordes con los tiempos actuales de movilidad, conciliación, flexibilidad. Si no, es imposible competir.

En torno al 20% de los colegiados en Burgos están inscritos en una bolsa de empleo promovida por el Colegio, cuya virtud es casar las ofertas más especializadas con los profesionales que pueden encajar.