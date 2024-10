Nuevo e innovador capítulo de la saga The Legend of Zelda. Si Breath of the Wild fue la gran revolución del mundo abierto y la libertad de acción y Tears of the Kingdom profundizó en estos campos potenciando aún más la creatividad para construir, el nuevo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mezcla esa diversidad de solución de problemas con el aspecto de los Zelda clásicos y, por fin, con protagonismo total para la princesa.

El nuevo título de la serie es el gran debut como personaje principal de Zelda quien, acompañada de una criatura etérea llamada Tri, emprende una odisea para salvar el reino de Hyrule, acosado por misteriosas grietas que engullen todo lo que se les pone por delante (y que incluye muchas novedades, como la posibilidad de esconderse en barriles, hacer réplicas de un sinfín de enseres o cruzar obstáculos volando.

David Castaño, jefe de producto de Echoes of Wisdom en Nintendo España, es claro a la hora de definir el núevo título: «Es más Zelda que nunca y tenemos un camino importante en las mecánicas. Zelda se enfrenta a los peligros, a los puzles y a los enemigos haciendo uso de su sabiduria y de sus poderes mágicos», destaca el directivo.

Una princesa empoderada«Aquí prima mucho el hecho de usar la cabeza, da tanta variedad y puedes resolver un puzle de tantas maneras posibles que abre un abanico de posibilidades muy amplio», indica Castaño, aludiendo a la idea de las muchas posibilidades que aporta el juego.

Otra de la claves del título es la memoria, como destaca el músico y streamer de videojuegos Pablo Díaz, quien destaca lo importante que es esta facultad «porque hay muchos puzles que recuerda a otros Zeldas, pero también tienes que tener mucha improvisación porque hay elementos novedosos y hay que ir provando poco a poco para ver cual es la solución».

Además, no se trata de un juego lineal, sino que «admite muchas posibilidades y eso anima a que uno tenga más improvisación y creatividad a la hora de empezarlo», destaca Díaz.

Tal es la complejidad del nuevo Zelda que hasta algunos neurólogos han hecho referencia al juego como ejemplo de toma de decisiones y de planificación, no solo mientras se interactúa sino también en la vida real.

«Hay que ser resolutivo, pero también flexible y utilizar la llamada memoria del trabajo, que es una gran aliada en este tipo de juegos y en la vida, porque no ayuda a planificar», explica la neuróloga Mónica Kurtis, investigadora del cérebro creativo.