La princesa Leonor, alcaldesa honoraria de Oviedo

La princesa Leonor ha recibido este jueves, de mano del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el bastón de mando de la ciudad tras ser distinguida con el título de Alcaldesa Honoraria de la capital asturiana con motivo de su mayoría de edad y antes de recibir la Medalla de Asturias.

En un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, el regidor local ha impuesto a la princesa Leonor los atributos de la ciudad: el medallón y la insignia corporativas junto al bastón de mando.

La heredera al trono ha entrado en el Ayuntamiento de Oviedo pasadas las 12.30 horas, acompañada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres. Momentos antes fue recibida en la Plaza de la Constitución por el alcalde, Alfredo Canteli, el presidente del Principado, Adrián Barbón, el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Al entrar al Salón de Plenos, en el que las paredes están decoradas con representaciones artísticas de los reyes del reino de Asturias, la princesa saludó a la corporación local, representada por los concejales del PP, PSOE y Vox. No han participado en el acto los tres ediles de IU-Convocatoria por Oviedo.

El secretario general del Ayuntamiento, Jesús Fernández de la Puente, procedió a la lectura del acta de la concesión de la distinción de alcaldesa honoraria y, acto seguido, doña Leonor recogió los atributos municipales. Princesa y alcalde se han dado un apretón de manos y se dirigieron a la mesa en la que descansaba un documento enmarcado acreditativo del título que ha recibido.

En el documento se puede leer: "La Excelentísima Corporación Municipal en Sesión Plenaria celebrada el día 7 de octubre de 2024 y de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, acordó conceder el título de alcaldesa honoraria de Oviedo a S.A.R. Dña. Leonor de Borbón y Ortiz, en atención a la vinculación familiar e institucional con nuestra ciudad, valorando el reconocimiento público y compromiso que ha manifestado hacia Asturias y su capital, por su figura como Presidenta de Honor de una institución de innegable valor para la imagen y proyección de Oviedo como es la Fundación Princesa de Asturias".

Acto seguido, la Princesa ha recibido un caluroso aplauso de los representantes municipales y, posteriormente ha posado con todos ello en una foto de familia.

Al término, la Princesa de Asturias ha entrado en el despacho del alcalde, donde ha firmado en el libro de honor para después descender por las escaleras del edificio consistorial y posar ante la placa conmemorativa de la concesión del título, similar a la que se instaló cuando su padre, el Rey Felipe VI recibió el mismo título hace 36 años.

"Llevo a Asturias en el corazón"

La princesa Leonor ha asegurado este jueves que lleva a Asturias en su corazón, una tierra que da nombre a su título y por tanto la designa como servidora de España, y ha destacado el compromiso que adquiere para ser merecedora de la medalla de Asturias y el título de alcaldesa honoraria de Oviedo.

Así lo ha indicado la princesa tras recibir de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, la Medalla de Asturias, el máximo distintivo que concede el Gobierno autonómico, y poco después de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo.

"Siempre será la patria querida que dice el himno", ha indicado doña Leonor, que ha recordado su infancia en el lugar de origen de su familia materna: "mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden".

La heredera al trono ha rememorado cómo, en compañía de su hermana, la infanta Sofía, disfrutaron de los relatos de su bisabuela -la periodista Menchu del Valle- y recorrieron en Asturias playas preciosas: "conocí montes, valles y pueblos increíbles, me aficioné a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana… Las dos hemos sido muy felices aquí".

Y lo siguen siendo, ha asegurado, cada año cuando regresan a "impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias".

Doña Leonor ha expresado su agradecimiento en esta mañana de otoño "tan especial" para ella, al gobierno asturiano por la concesión de la Medalla del Principado y a la ciudad de Oviedo del título de alcaldesa honoraria.

"Los recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante: el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre, para ser merecedora de estos reconocimientos", ha señalado.

Ha rememorado también su primer viaje oficial en 2018 y la primera vez que, ante el atril del teatro Campoamor, donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios, recibió "un aplauso tan cálido, que fue como un abrazo".

Los asturianos "me habéis arropado siempre, me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones": "Llevo a Asturias en mi corazón", ha subrayado la princesa, que ha señalado cómo su sangre asturiana "no solo imprime carácter: es un orgullo y una alegría".