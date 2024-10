Gallardo pide una consulta para expulsar a emigrantes ilegales

El portavoz de Vox en las Cortes, Juan García Gallardo, defenderá el próximo martes, 29 de octubre, en la sesión del Pleno de las Cortes, una proposición no de ley en materia de inmigración, en la que insta a la Junta a impulsar y promover la celebración de una consulta popular, tanto a nivel regional como municipal, "relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en la Comunidad".

García-Gallardo presentó esta iniciativa después de viajar a Canarias para trasladar su posición al respecto de la inmigración ilegal, para la que reclamó "billete de vuelta" y rechazó "la política de fronteras abiertas aprobada en Bruselas y que se mantiene en España". Por este motivo, se encontró hoy con el rechazo del portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, quien criticó este "turismo del racismo" protagonizo por el responsable de Vox en la Comunidad, según informa Ical. "Estamos pagando el sueldo de Gallardo para crear una imagen nacional por culpa de Mañueco, para ir a Canarias a exportar el racismo que le sobraba", comentó el dirigente socialista.

Tudanca lanzó un mensaje al conjunto del país y al archipiélago, de que Castilla y León "es solidaria, no es como Gallardo", y se comprometió con una inmigración "necesaria y útil en términos de empleo y riqueza". "Ser patriota también es eso. Derechos humanos para todas las personas", afirmó, para añadir que "no solo Vox es responsable", pues ayer mismo el PP votaba una propuesta en Bruselas contra la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de crear campos de refugiados en terceros países. "Deberían estar avergonzado de ello", reflexionó.

La propuesta que llevará Vox a las Cortes achaca el "aumento de la inmigración ilegal" al reparto de estas personas por el territorio nacional cuando llegan vía marítima a Canarias. "Se sabe de personas de países muy remotos, como Pakistán o Siria, que están yendo a Mauritania y otros países de África para aprovechar la ruta de lujo, la ruta Canaria, que colabora con oenegés, para garantizar que quienes pagan el peaje acceden a Europa y legalizan su situación", anotó García-Gallardo, quien con esta proposición pretende "pedir orden, cumplir la Ley de Extranjería y que quien quiera que llame a la puerta". "Solidaridad con Canarias sí; falsa solidaridad, no. Si se reparten, cada vez vienen más. No seremos cómplices y no participaremos de ellos", comentó.

En este marco, la PNL rechaza también la apertura de centros de acogida de inmigrantes ilegales en la Comunidad y eliminar el apoyo a las oenegés que "colaboren directa e indirectamente con las mafias del tráfico de seres humanos". Por ello, García-Gallardo pidió que el dinero que se dedica a este "efecto llamada" se dirija a "devolver a los inmigrantes a sus países de origen o, en su caso, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada".

Igualmente, pide "evitar el fraude de empadronamiento, que es la pasarela que habilita la inmigración ilegal para acabar en ayudas sociales, las que en demasiadas ocasiones no reciben los nacionales". "Esperamos que el resto de grupos reflexionen sobre su posición. Para que dentro de unos años no tengamos que lamentarnos como ya hacen los habitantes de Países Bajos, Francia Bélgica… Como destrocemos la situación demográfica en Castilla y León, lo vamos a lamentar. La inmigración legal es bienvenida, la otra, ilegal y masiva, no", concluyó.