Concierto homenaje a Burning y a Antonio Martín en Briviesca

Se ha dejado la vida y casi la salud en hacer realidad el legado de su padre, su último gran sueño, que es todo un testamento musical e íntimo a la vez que el retrato del genio que fue Antonio Martín, fundador y líder de Burning, mítica banda del rock and roll más puro y clásico que se ha hecho nunca en este país. Pero el amor que Penélope Martín, Penny, siente por la figura del hombre que no ha dejado de estar presente en su vida por más que se fuera en 1991 al Olimpo en el que habitan los artistas más grandes, se ha impuesto por encima de todo, de los problemas y las dificultades, de la pelea siempre ardua que se libra en el mundo de la industria musical.

Y lo ha conseguido: está a punto de ver la luz un disco/libro con las nueve canciones inéditas que dejó escritas de su puño y letra con la complicidad de su hermano del alma, ese otro grande llamado Pepe Risi que también habita ya en la eternidad. Lo edita Subterfuge, discográfica independiente desde hace 30 años, y el disco saldrá en vinilo de 33 milímetros, en CD y con código QR para quienes no se puedan permitir su adquisición porque Penny no ha olvidado la filosofía que siempre movió a su padre: «La música es para la gente». El disco no sólo será una joya por lo que supondrá escuchar esas canciones nuevas de los fundadores de la banda: el libro, que contará con una treintena de páginas, acogerá las canciones y otros escritos de Toño Martín, así como fotografías también inéditas que le hizo otro genio, Alberto García Alix, antes de que uno y otro fueran lo que llegaron a ser, de Ouka Leele, de Javier Vallhonrat, cerrándose con las últimas imágenes que le hizo antes de morir un gran amigo briviescano del músico, Timo. «Es un material tremendo», admite la hija del autor de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? Es especial, Mueve tus caderas...

Casado con una briviescana, Esther, Toño Martín residió largas temporadas en la capital burebana, donde fue inmensamente feliz. Fue allí, también, donde lo encontró la muerte. Y va a ser allí donde se va a montar la mundial para celebrar la aparición de ese ansiado disco, coincidiendo con el 50 aniversario del grupo musical. Así lo ha querido Penny. Será en agosto. Será en Briviesca. Habrá conciertos, claro, donde se escucharán esos temas. Y muchos otros. Y por donde desfilarán algunos de los músicos más relevantes del rock patrio. Aún no quiere la hija de Toño Martín dar nombres, pero adelanta que va a ser un homenaje que estará a la altura de la figura y el legado de su progenitor. Briviesca será capital del rock. Briviesca arderá de rock, incluyendo a grupos del pueblo porque así lo hubiese querido Toño Martín, que tanto ayudó a bandas de la zona. Puro Burning en la capital burebana. Se completará con exposiciones de fotografías y con charlas y conferencias. Va a ser la bomba. «Esto ha sido una odisea, como la de Penélope y Ulises», confiesa Penny, que aunque exhausta se muestra feliz e ilusionada ante lo que se avecina. «Han sido dos años duros, pero ha merecido la pena. No me extraña que mi padre escribiera un artículo titulado 'Vendidos como 'Dioses, tratados como payasos'», señala en referencia a ese mundo musical tan caníbal. «Mi padre nunca se desencantó de la música, jamás; sino de ese mundo en el que se aprovechan de todos los artistas».

(Más información en la edición en papel de hoy de diario de Burgos)