La nueva ordenanza de terrazas ya en vigor contempla la colocación de un nuevo pavimento podotáctil para poder sacar veladores a la calle en las llamadas zonas singulares (las calles San Lorenzo, Sombrerería y plaza Roma, Diego Porcelos, Arco del Pilar y el estrechamiento al inicio de la plaza del Rey San Fernando). Es decir, en vías estrechas con tradición hostelera donde las terrazas van adosadas a las fachadas y las personas invidentes carecen de un itinerario seguro por el que poder transitar.

El elevado coste y la complejidad que supondría hizo que el equipo de Gobierno decidiera señalizar los itinerarios con una pintura con elevaciones de ocho milímetros de grosor que los peatones con discapacidad visual reconozcan con los pies y les alerten de la existencia de una terraza y la dirección o direcciones que pueden tomar para evitarlas y continuar con su recorrido similar, pero tampoco se ha dado ningún paso en este sentido.

En el bulevar del ferrocarril hay algunos tramos de acera que tienen este tipo de pavimento como es el caso de la acera situada frente al Hospital de la Concepción. Esta opción no solo supone un ahorro para el Ayuntamiento al no tener que levantar todo el firme actual y sustituirlo por otro sino que reduce las molestias para los negocios al no tener que hacer tanta obra y también para los viandantes.

Lo que está claro es que hoy por hoy todas las terrazas instaladas en zonas singulares están incumpliendo no solo la ordenanza municipal sino también una sentencia del Tribunal Supremo que, en virtud de la Ley de Accesibilidad, defiende el derecho de las personas invidentes a tener un itinerario seguro. Es decir, a tener las fachadas libres de obstáculos.