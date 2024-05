La Cámara de Comercio de Briviesca lanzó la campaña Km 0 con unos propósitos muy claros. Promocionar e incentivar el consumo en la ciudad, fidelizar el mayor número de clientes para evitar así que los vecinos se desplacen a otros municipios a realizar sus compras o intentar que hagan las mínimas por internet, y a la vez captar a consumidores de zonas limítrofes para que gasten en un amplia listado de establecimientos locales. En concreto 19, uno menos que el pasado año. Los objetivos se han cumplido y poco a poco los consumidores se dejan seducir por los descuentos que ofrecen en algunos o todos los productos, dependiendo del establecimiento.

Las cifras no engañan y 1.325 clientes se han hecho en el último año y medio con la tarjeta de fidelización. Asimismo, las 52.000 operaciones de acumulación realizadas a través de la plataforma empleada, y las más de 6.000 canjes de saldo clarifican que, desde su comienzo, la iniciativa ha resultado un acierto. La entidad impulsora de la puesta en marcha intentó sin éxito incluir a los establecimientos de hostelería y restauración al listado, pero ningún propietario ha considerado beneficioso el programa para el sector. No obstante, muchos de ellos cuentan con tarjetas propias que emplean a la hora de realizar sus compras en la ciudad.

Esperanza Zuñeda, de la librería Zuñeda, José Antonio Caño, de reparaciones de calzado Toño, Ana Martínez, copropietaria de la frutería La Cascada y María del Valle Ibáñez, de la parafarmacia Teyva, son algunos de los comerciantes que disponen del sistema de canjeo de saldo. Todos ellos consideran que la campaña, en general, resulta "positiva", y confían que el número de usuarios que se haga con la tarjeta aumente con el paso del tiempo, ya que muchos vecinos de la ciudad y de otros pueblos desconocen su existencia. Lourdes, de la peluquería Hair, es de las que opina que la unión hace la fuerza y cree que las cosas podrían funcionar mejor si "todos los establecimientos se adhirieran, no solo unos pocos".

Fuentes oficiales de la Cámara de Comercio recuerdan que aquellos establecimientos que deseen sumarse a la iniciativa lo pueden hacer cuando lo consideren. Del mismo modo, los clientes disponen de la posibilidad de asociarse dándose de alta en la página web www.briviescakm0.com y posteriormente recoger su tarjeta en la sede de la organización, o en cualquiera de los locales participantes y realizar su primera compra allí. Para aquellos menos familiarizados con el uso de internet hay posibilidad de cumplimentar un formulario en papel.

Charo Serrano se animó hace una semana y desde entonces acumula el 2% de sus compras. Aterrizó en Briviesca hace cinco meses para mejorar su estado de salud y se siente muy agradecida a la ciudad por las ventajas de "todo tipo" que ofrece.

Sorteos. Durante el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de la campaña, la Cámara, con el apoyo de los comerciantes que forman el equipo Km 0, ha sorteado más de 3.600 euros en diferentes premios. Para celebrar el éxito de la misma, y gracias a la colaboración de EM Viajes, ha lanzado un sorteo de una caja Smartbox entre las compras realizadas entre el 8 de mayo y el 8 de junio, que incluye 2 noches de hotel para 2 personas en la ciudad que el ganador del premio elija.

Esperanza Zuñeda | Librería Zuñeda

"La iniciativa sí anima a comprar en Briviesca"

Tantos años detrás del mostrador dan para conocer al 'dedillo' el perfil de los clientes, las tendencias de la temporada y, como no, saber cuándo la gente, por el motivo que sea, se encuentra más animada para gastar dinero. Esperanza Zuñeda se muestra encantada de la iniciativa porque "sí anima a comprar en la ciudad" y asegura que aunque el aumento de clientela no sea "desmesurado", el goteo de gente que aprovecha a adquirir regalos, material escolar o libros en su establecimiento es constante. A la de Reinoso no le supone "ningún esfuerzo adicional" acumular el descuento o canjear el saldo ya que "esto es bueno para todos", declara.

A los que todavía no disponen de la tarjeta les anima a que la adquieran en la Cámara de Comercio o en los propios locales. Una clienta ya habitual, a pesar de que reside en la ciudad desde apenas 5 meses, reconoce que la idea "es brillante" pero insiste en que "al comercio habría que ayudarle más y desde esferas más altas". Ella colabora en lo que puede y comenta con la propietaria de la librería Zuñeda que la semana pasada empleó la rebaja reunida en una "pedicura". Ambas esperan que se animen más empresarios a formar parte del listado, incluidos los locales de hostelería y restauración. "Ello atraerá a más público a diario a la localidad", apostillan.

José Antonio Caño | Reparación de calzados Toño

"Muchos clientes no conocen la campaña"

A José Antonio Caño le sorprende que a día de hoy todavía haya vecinos que desconozcan la existencia de la campaña, a pesar de la "cantidad de promoción" que lanza la Cámara de Comercio. Además de los carteles de la iniciativa que lucen en los escaparates o puertas de los locales y los distintivos con el logo Briviesca Km 0 colocados en cada tienda, hablan sobre los canjes de saldo acumulado en las redes sociales "prácticamente a diario", recuerda el zapatero. Él solo acumula el 2% del gasto en la compra de calzado, en las reparaciones no porque suelen ser precios bajos, y calcula que en un día puede pasar por el lector de tarjetas en torno a una decena.

"Quizás la gente sí que se anima a gastar más dinero en los establecimientos de la ciudad pero no es algo muy notable en mi local", destaca mientras trabaja la suela de una bota. No obstante, cree que se debería "hacer mayor hincapié" en dar a conocer los descuentos que ofrecen los 19 establecimientos adheridos no solo en el municipio, también en otros pueblos, con el fin de que sus vecinos se acerquen "aquí a gastar en vez de viajar a Burgos o Vitoria". Hace unos años apostó por trasladar su negocio a la calle Medina, una de las más céntricas, con el objetivo de darse "más a conocer" entre un nuevo público. "Los de siempre ya saben donde estoy", sentencia.

Ana Martínez | Frutería La Cascada

"La gente se olvida de sacar la tarjeta"

"Hay que andar detrás de los clientes para que saquen la tarjeta y acumulen el saldo porque a la mayoría se les olvida por completo", declara Ana Martínez, de la frutería La Cascada. Esta dicharachera tendera asegura que nunca se ha parado a pensar las transacciones que hace de este tipo pero son "bastantes al cabo del día". Aún así, considera que podrían "ser muchísimas más si se incentivara de alguna manera a la gente para que se anime a usar la ficha, así es como realmente repercutiría en el comercio de la ciudad", añade. Positiva ante los resultados, pero consciente también de que "al final de mes sí que se paga más de lo que uno gana", siente que la iniciativa es beneficiosa para todos.

Cada comercio elige los productos que llevarán consigo un descuento, y por experiencia propia tiene claro que la gente se "anima más a comprar en la localidad y no sale tanto fuera a las grandes superficies. La idea es buena y está dando buenos resultados", comenta. Para ella, lo más importante es conservar lo que "tenemos" y no dejar que más locales "bajen la verja" porque entonces lo "pasaremos mal en general". Apuesta por una Briviesca activa, con vecinos dispuestos a conservar su esencia y con las calles animadas.

María del Valle Ibáñez | Parafarmacia Teyva

"Aplico el 2% de descuento a todos los productos"

Los comerciantes cuentan con disponibilidad absoluta para aplicar el 2% de descuento con la tarjeta por cada compra que hagan los clientes. María de Valle Ibáñez lo hace con todos, a pesar de que con muchos de ellos "no sale rentable". El margen que de ganancia "desaparece" si una persona compra, por ejemplo, un chupete, pero ella ha decidido rebajar todos los artículos de su parafarmacia Teyva. La ubicación privilegiada de su local, en la calle Justo Cantón Salazar, a escasos metros de la plaza Mayor, invita no solo a los vecinos, si no también a los turistas a realizar alguna compra. El amplio catálogo de productos que ofrece y el lucido escaparate también provocan reacciones positivas entre los compradores.

Al igual que otros compañeros, la empresaria asegura que tiene que recordar "cada dos por tres" a los clientes que utilicen la tarjeta para acumular saldo en ella en el momento en el que se disponen a pagar en caja. "En ocasiones se me olvida y he escuchado quejas por ello. Nosotros podemos recordarlo pero no es nuestra obligación", manifiesta. Satisfecha por las ventas, confiesa que la peatonalización de las vías más céntricas, incluida en la que ella trabaja, ayuda a que la gente se "tome con más calma ir de compras" y, por lo tanto, eso "repercute de forma positiva" en que las compras se incrementen.

Lourdes Fuente | Peluquería Hair

"Esto tendría más fuerza si participaran más locales"

Desde que abre hasta que cierra las puertas de su peluquería Hair, Lourdes Fuente apenas dispone de minutos libres para tomarse con calma un café. Trabajar a contrarreloj con una agenda repleta los 5 días a la semana que ofrece un servicio personalizado no es fácil y "el hecho de que me pidan que pase la tarjeta me hace perder algo de tiempo porque en muchos casos el sistema se atasca", comenta la profesional, un tanto escéptica de los beneficios de la misma. Ella es del grupo de comerciantes que comenzó con esto desde su nacimiento y que ha comprobado que "no favorece a su negocio, a otros seguro que sí", comenta.

"Implica invertir una dedicación que para mi luego no está remunerada, y esto funcionaría genial si lo tendríamos todos, pero somos tan poquitos que no hacemos la fuerza suficiente", añade con cierta desilusión. La peluquera lleva años atendiendo a clientes de Briviesca y de pueblos de alrededor que confían en sus dominios con las tijeras, el tinte y el secador. Su carácter positivo le hace pensar que la situación comercial en la ciudad "mejorará si todos ponen de su parte".

Ella y la propietaria del salón Silju son los dos únicos locales de estas características que forman parte del listado de la iniciativa. Ella anima a que todos los sectores tengan representación.