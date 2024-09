Todo lo que María José Llergo (Pozoblanco, 1994) hace es absolutamente visceral: su voz, las composiciones, el modo de enfrentarse a un micro al natural, sus actuaciones sobre el escenario, las letras y hasta el modo en el que cuenta lo que canta. Tras darse a conocer con el tema Niña de las dunas, la cantante y compositora que encabeza el cartel del Festival Tribu lleva todo un carrerón, con un Premio Goya a la Mejor Canción Original por Te espera el mar, de la película Mediterráneo; el de Mejor Álbum Folclórico en los Premios de la Academia de Música de este año, y la actuación el pasado mes de julio en Tiny Desk, la cadena de radio estadounidense con millones de seguidores, algo que solo han hecho antes cinco artistas españoles.



«Uno de los objetivos del Tiny Desk es demostrar que en las distancias cortas se pueden hacer grandes cosas. Y para cualquier músico como yo, que lleva toda la vida formándose, estudiando y queriendo mucho la música, el Tiny Desk es una referencia. Es como nuestra enciclopedia de la música. Así que cuando me llamaron, primero me quedé como en shock, en plan ¿qué?, ¿en el sitio donde escucho a mis ídolos tengo que hacer un show?, ¡madre mía, qué presión! Sentí una gran alegría y también mucho respeto porque había que estar a la altura», confiesa.

Sin trampa ni cartón, con ella delante del micrófono y un par de músicos detrás tocando bajito. Esa es María José Llergo, una voz nada de pura y dura sino visceral y apasionada, que no olvida sus raíces flamencas ni el resto de influencias musicales que ha escuchado y añade a su repertorio: «Yo no hago nada en esta vida que no me guste. Todos los estilos que escuchas en mis canciones es porque me apasionan muchísimo. Pero muchísimo», afirma recordando que le encantan desde el grupo de cumbia Supermercado a Niña Pastori pasando por Rubén Blades, Sakamoto, Cenote o RAYE, música británica de la que dice que «daría lo que sea por poderla escuchar por primera vez».

Llergo estará el sábado, a las 21:30 horas, en el escenario de la Plaza Mayor presentando entre otras cosas los temas de su disco Ultrabelleza, donde hace una celebración de lo colectivo y de la diversidad. «En este disco lo que quiero es reivindicar la lucha por los derechos humanos. Estoy todo el rato hablando de distintas formas de amar, de historias de superación, de no rendirte para cumplir tus sueños, de que no importa de dónde vengas que lo que importa es lo que vales. Que de dónde vienes es una bendición, que no importa el dinero, que lo que importa eres tú», resume.

Y todo eso lo canta y lo cuenta desde la alegría, donde lo mismo rapea que hace un bolero: «Prefiero celebrar que la diversidad es algo bueno antes que quejarme o darle más protagonismo al odio, aunque a veces haya que cabrearse, como en Visión y reflejo», añade.

Soy un corazón que se está partiendo para entregarte lo que tiene dentro, dice en el tema Lo que siento. Y eso es lo que viene hacer al Tribu. Aquí lo hará en compañía de Julio Martín y Carlos Sosa.