La Junta de Castilla y León no renuncia a presentar un proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 pese a las "dificultades" que hoy reconoció el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, para conseguir "un respaldo mayoritario" a las cuentas. "No es sencillo", apuntó, en declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, especialmente tras la "alianza" que aseguró que tienen PSOE y Vox con el apoyo que ambos grupos dieron esta mañana a la tramitación de la Ley de Concordia para su debate en el próximo pleno.

"Les vemos más unidos que nunca", confesó el portavoz de la Junta, que en todo caso mantuvo que la Junta no renuncia a tener un presupuesto para Castilla y León en 2025 desde una "voluntad de diálogo" con la que Carriedo espera "persuadir a los grupos" para lograr unas cuentas que "bajen impuestos y mejoren las inversiones".

En cuanto a los plazos para presentar el proyecto de presupuestos, que se debería registrar en las Cortes antes del 15 de octubre para cumplir con el Estatuto de Autonomía, Carriedo recordó que aún no se ha llegado y que, por tanto, "no se pueden dar por incumplidos", pero también apuntó que "no depende de la voluntad de uno" sino de "la respuesta favorable de los grupos" antes de esa fecha, puesto que el objetivo de la Junta es encontrar los apoyos parlamentarios antes de presentar los presupuestos, según recoge Ical.

Por último, y sobre si la posibilidad de que finalmente no logren los apoyos para presentar los presupuestos llevaría a un adelanto electoral, Carriedo aseguró que "no es algo que el presidente haya tenido en consideración", puesto que su "hoja de ruta es muy clara" y se presentó, según afirmó el portavoz, en el debate de política general celebrado en el mes de junio.

Además, manifestó que en los últimos meses se ha mostrado "muchísima voluntad de trabajo" del Gobierno autonómico con "mucha actividad en términos de resultados". "La Junta va a estar impulsando iniciativas a las que nos hemos comprometido y los ciudadanos pueden contar con la Junta", concluyó.