En Sonorama Ribera no se puede uno despistar, ni poner como excusa el calor, porque entonces se pierde alguno de esos grandes momentos del festival, que son precisamente los que no están anunciados. Esta tarde se ha vivido uno muy bonito en el concierto de Álvaro de Luna, cuando el sevillano ha anunciado que iba a cantar "una de las grandes canciones de la historia" y no iba a hacerlo solo. Al escenario ha salido Andrés Ferreiro, líder de Querido, una banda de reciente creación, para interpretar un tema que hizo famoso su padre, Iván, como líder de Los Piratas, Años 80. Y resulta asombroso escuchar cómo se parecen ambas voces.

Dos jóvenes, presente y futuro de la música, han demostrado mucha complicidad al interpretar un tema con una letra nostálgica habla de un "verano muerto", nada que ver con este de Aranda, y que De Luna no ha tardado en volver a animar con sus grandes éxitos.

Álvaro de Luna sube a Andrés Ferreiro a cantar 'Años 80' - Foto: Alberto Rodrigo

Muy nervioso por la emoción de estar en Sonorama, según ha confesado cuando se atropellaba al hablar, el sevillano ha cerrado concierto disfrutando con Juramento eterno de sal.