El turismo de lujo es una asignatura pendiente para la zona burgalesa de la Ribera del Duero. Mientras que Valladolid cuenta con dos hoteles de 5 estrellas dentro de la Denominación de Origen, Burgos no ofrece ninguna alternativa de esta categoría a los visitantes. Si a esto le sumamos los servicios de Abadía de Retuerta, situada en la localidad de Sardón de Duero, la Ribera vallisoletana sumaría un total de 205 habitaciones de alto nivel. Esto se repite para los hoteles de cuatro estrellas, los restaurantes y los spas. En cada una de estas categorías la provincia vecina se mantiene por encima.

La oferta de plazas hoteleras para Aranda y alrededores es limitada, solo cinco hoteles de 4 estrellas que suman 131 habitaciones, de nuevo por debajo de las 146 con las que cuenta Valladolid. Únicamente en tres de los anteriores disponen de spa dentro de sus instalaciones, un servicio que está en marcha desde hace menos de cinco años en dos de los establecimientos. Si volvemos a compararlo con la provincia vecina, nos encontramos con un total de ocho balnearios abiertos al público.

La restauración también supone un reto para la zona burgalesa, ya que se enfrenta a las tres estrellas Michelin de la 'Milla de Oro'. Ambivium, Taller Arzuaga y Refectorio suponen un importante atrayente gastronómico para los turistas que buscan probar este tipo de experiencias en el destino. A pesar de la apuesta por la cocina de calidad por parte de los cocineros asentados en Burgos, la inversión necesaria para alcanzar esta categoría culinaria sería demasiado alta para el tipo de consumidor habitual. David Izquierdo, chef de El 51 del Sol, asegura que actualmente «no se mira la cartera del cliente, se lucha por la gente de la tierra». El cocinero considera que es necesario adecuarse a la realidad de Aranda y comarca.

Según Nacho García de Santiago, director del Hotel Tudanca, la mayoría de los turistas que demandan servicios de lujo llegan del extranjero. Esta es una opinión que comparte Mercedes Calvo, presidenta de la Asociación de la Asociación para el Fomento del Turismo Ribereño (Afotur), quien insiste en que los «que llegan de fuera de España buscan gastar más dinero cuando visitan esta zona». Estos argumentos ponen de manifiesto que existe un interés por viajes de alto nivel, pero que en este caso, quienes lo hacen fijan su objetivo en aquellas zonas que puedan ofrecer los servicios que se adecuan a sus necesidades. Algo que deja en desventaja a Ribera burgalesa frente a su homónima en Valladolid.

Las estrellas Michelin de la 'Milla de Oro' atraen turistas extranjeros

Un punto que podría ser fundamental para el desarrollo hostelero de la zona es una mayor apertura a la generación de congresos, lo que se conoce como turismo MICE. El director del Hotel Tudanca remarca que podría ser una de las líneas de trabajo que traería consigo un mayor flujo de visitantes y más riqueza al territorio. García destaca que con una ubicación tan cercana a la capital, muchas empresas madrileñas han puesto a la comarca en el punto de mira a la hora de organizar actividades lúdicas. Sin embargo, «la falta de plazas hoteleras de 4 estrellas o superiores» hacen imposible poder albergar grandes reuniones ejecutivas esta parte de la Ribera del Duero.

Sumado a lo anterior, el director de Tudanca argumenta que el propio Ayuntamiento debería trabajar para potenciarlo, puesto que podría atraer más inversión hotelera en la zona, «algo que favorecería al efecto llamada» y de lo que muchos establecimientos se podrían beneficiar. En este sentido, el presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel Gayubo, insiste en el impulso para zona que supondría este tipo de visitantes y considera que es imprescindible «seguir apostando en espacios de más calidad para poder ofrecer mejores experiencias al público».

Futuro. La llegada a Peñaranda de Duero del nuevo hotel de 5 estrellas del grupo Castilla Termal supondrá un empujón importante en la zona en cuanto al turismo de lujo. La construcción de este nuevo establecimiento ya está en marcha y se espera que pueda estar terminado en la segunda mitad de 2025. Para ponerlo en marcha se realizará una inversión de 18 millones de euros que convertirán el Palacio de los Condes de Miranda en un establecimiento de primer nivel que contempla la creación de 78 habitaciones, un espacio amplio para instalaciones termales, diferentes jardines, zonas preparadas para la restauración y hasta un huerto, como el que ya existe en su hotel Monasterio de Valbuena, donde se utiliza como uno de los medios de abastecimiento de la cocina.

Desde el grupo Castilla Termal, se estima que el nuevo hotel ribereño precisará de alrededor de 80 trabajadores para poder ofrecer todos los servicios proyectados. La creación de nuevos puestos de empleo en la zona es un importante impulso al desarrollo rural asociado con la hostelería.

Miguel Ángel Gayubo considera que se debe apostar por el turismo de lujo. / Jesús J. Matías

Miguel Ángel Gayubo | Presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero

"La apertura del hotel de Castilla Termal en Peñaranda es clave"

El presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero tiene claro que la zona burgalesa necesita "más plazas hoteleras de primer nivel si quiere ofrecer al turista una experiencia completa".

Sin una apuesta económica por el turismo de lujo, esta zona no puede competir con otros destinos y eso está lastrando las posibilidades de crecimiento. Las grandes bodegas tienen la llave para dar un primer paso que mejore la oferta, proyectos como el de Castilla Termal suponen un empujón importante.

La presidenta de Afotur, Mercedes Calvo, ve necesaria la llegada de nuevos trabajadores para mejorar la oferta. / L. Núñez

Mercedes Calvo | Presidenta de Afotur

"En Aranda y la comarca faltan por lo menos dos hoteles más"

La oferta hotelera no es suficiente, "faltan al menos dos establecimientos de 4 o 5 estrellas" y, además, "no hay personal". La escasez de personal formado en hostelería es otra de las grandes preocupaciones de los empresarios de esta zona. La presidenta de Afotur insiste en que las escuelas de Castilla y León "están nutriendo a los establecimientos del Levante". Añade que "hace falta mucho personal para atención y cocina" una cuestión que dificulta poner en marcha un nuevo proyecto en la Ribera del Duero.

La apertura de nuevos hoteles sería beneficiosa para todos, según Nacho García de Santiago, director del Hotel Spa Tudanca. / Luis López AraicoNacho García de Santiago | Director del Hotel Spa Tudanca

"Necesitamos promocionar el turismo de congresos en la zona"

Actualmente, la oferta hotelera de Aranda y alrededores cubre las necesidades de la zona salvo en momentos puntuales. Eso es lo que Nacho García comenta acerca de la plazas de pernocta de la zona, aunque señala la carencia de alojamiento de lujo.

Asegura, además, que el turismo en su establecimiento ha cambiado desde que se instaló el spa en 2020 e insiste en que el Ayuntamiento debe impulsar el turismo dedicado a las empresas y traer más congresos a la zona que beneficiaría la implantación de hoteles.

David Izquierdo, jefe de cocina del Restaurante El 51 del Sol, apuesta por un equilibrio entre clientes locales y turistas. / Luis López AraicoDavid Izquierdo | Jefe de cocina del Restaurante El 51 del Sol

"El 80% de turistas extranjeros vienen buscando más glamour"

En el restaurante El 51 del Sol, los clientes se reparten a partes iguales entre los que pertenecen a la zona y los que vienen desde fuera, sin embargo, David Izquierdo tiene claro que si no centra su tiro en los clientes locales, el negocio no saldría rentable. Reconoce que los extranjeros vienen buscando más lujo, pero no cree que no lo puedan encontrar en la comarca.

Para el cocinero, el trabajo que están desarrollando los restaurantes de la Ribera burgalesa no tiene que compararse con Valladolid.