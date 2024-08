El actual equipo de Gobierno siempre ha tenido en mente la mudanza del centro de recepción de visitantes, conocido como Citur y ubicado en la calle Nuño Rasura, a otra localización céntrica pero con la que aportar mayor visibilidad y rendimiento a una dotación que se puso en funcionamiento en diciembre de 2010 tras no pocos avatares sobre su emplazamiento. Tras barajar varias opciones en distintas dependencias municipales, la última de ellas el inmueble sin uso del número 2 de la plaza del Rey San Fernando, la alternativa que cobra mayor fuerza pasa por su traslado al Teatro Principal dentro de un plazo cercano en el tiempo.

«Aunque esté junto a la Catedral, se trata un edificio que no se ve y el turista no tiene la percepción de que esté ahí», explica el concejal de Turismo, Carlos Niño, quien considera que la solución para que realmente cumpla una función de atención y captación del turista no pasa por una mejora de la señalización, algo que, por otro lado, ya se ha intentado en numerosas ocasiones. Por este motivo, la decisión del cambio de emplazamiento se encuentra encima de la mesa, a lo que se suma el fin del contrato de gestión de esta dependencia con la empresa Iberic Optiser el 14 de diciembre tras un año de prórroga.

Niño precisa en este punto que el cambio de localización del centro hace imposible ampliar esa relación contractual durante otra anualidad (pueden firmarse hasta tres moratorias según el concurso que se adjudicó a finales de 2021) debido a que el actual incluye dependencias como el museo de las vidrieras o el centro de interpretación del vino. Esto obliga convocar otro proceso de licitación con la nueva ubicación, en cuyos pliegos de condiciones ya trabaja este departamento municipal con la intención de que se pueda publicar el próximo mes de septiembre.

