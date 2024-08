España, campeona de Europa de baloncesto 3x3 femenino

La selección española femenina se proclamó este domingo campeona de Europa por segunda vez en su historia de la modalidad de baloncesto 3x3 después de derrotar con mucha autoridad (11-19) a Francia en la final de la cita disputada en Austria.

España dominó de principio a fin a su rival para conquistar su segundo título continental tras el logrado en 2021 y que corona un sensacional verano para el equipo formado por Sandra Ygueravide, Vega Gimeno, Juana Camilión y Gracia Alonso de Armiño, plata hace unas semanas en los Juegos Olímpicos de París.

Y ese refuerzo anímico y de confianza se ha vislumbrado en una Copa de Europa donde el equipo que entrena Ana Junyer se ha mostrado otra vez implacable, sin perder ningún encuentro y siendo casi siempre bastante superior a sus rivales, salvo a Ucrania en cuartos de final.

Así, en las semifinales de horas antes del domingo, la actual subcampeona olímpica venció también con contundencia por 11-21 a Polonia. Sin embargo, ante el equipo formado por Klaudia Gertchen, Anna Pawlowska, Weronika Telenga y Aleksandra Ziemborska, las españolas no empezaron tan inspiradas como en cuartos.

Sus primeros puntos fueron de Alonso de Armiño y de Camilión, ésta última también certera en defensa con un tapón en los primeros instantes y que permitió un pequeñísimo estirón en el marcador (3-5), hasta que Gertchen coló un doble lejano y empató de nuevo la contienda.

Fue entonces cuando Gimeno e Ygueravide mostraron sus galones ed veteranía para ampliar la ventaja de España (7-11, 9-13). Pese a un tiempo puerto solicitado por Polonia, el conjunto rojigualdo se escapó (9-17) después de un tiro libre transformado por la propia Ygueravide. Aunque hubo una tímida reacción polaca, Gimeno desde la línea de tiros libres conservó las distancias e incluso selló el triunfo con antelación, cuando aún faltaba 1:24 por agotarse en el reloj.

Tras unas horas de descanso, la selección femenina saltaba a la pista para medirse a una Francia compuesta por Marie-Eve Paget, Camille Droguet, Noémie Brochant y Marie Michelle, y que no había estado entre las mejores en 'sus' Juegos.

Y la diferencia en la final por el oro se notó porque sólo hubo igualdad al inicio. Las francesas aguantaron hasta que apareció la tremenda inspiración de la actual subcampeona olímpica, que rompió en un visto y no visto el encuentro.

Juana Camilión firmó dos jugadas consecutivas de dos puntos, una de ellas de mucha dificultad y sobre la bocina, para pasar del 5-5 al 5-9. El combinado francés no supo contrarrestar y otro acierto exterior y una canasta de Vega Gimeno impulsaron a España, que rozaba el oro (6-14). Francia no pudo reaccionar y las españolas no tuvieron excesivos problemas para conquistar el título.

No fue la única gran alegría para el baloncesto nacional este Europeo, ya que en la primera edición de la modalidad en silla de ruedas, España también se proclamó campeona con un equipo formado por Sonia Ruiz, Sara Revuelta, Vicky Vilariño y María Heras. Las españolas ganaron todos los partidos del evento, con triunfo en la final por 12-4 ante Suiza.

Por otro lado, en la final masculina Austria se impuso a Serbia con un ajustado 18-17, logrando un histórico triunfo como anfitriones.