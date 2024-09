Dídac Cuevas ha sido presentado como nuevo jugador del Silbö San Pablo y, en el evento, ha asegurado que no siente demasiado presión en el proyecto y que tanto a nivel individual como colectivo se debe estar tranquilos, pues el objetivo no se cumplirá a corto plazo: "Creo que es muy importante tener paciencia, tanto por parte de los medios, de la afición y de la nuestra. Esto va a ser muy largo. En esta liga no solo están los seis o siete transatlánticos, si te pones a mirar plantilla a plantilla hay como 15 equipos que te pueden ganar en cualquier lado. Todos queremos ganar cada fin de semana, nosotros los primeros, pero hay que ser conscientes de que se puede perder y de que se va a perder, esto es deporte. La experiencia de años pasados nos dice que los equipos que ascienden son los que más tranquilos y estables están. Habrá que disfrutar los momentos buenos y en los malos estar todos juntos", expresa el base catalán.

Respecto a su llegada, ha asegurado que supo desde el principio del interés del club azulón: "Me enteré muy pronto de que el San Pablo tenía interés de que formara parte del club esta temporada, pero de primeras la opción era seguir allí en Zaragoza. Eso era lo que me habían comunicado. En cuanto me enteré de la opción de cesión ya sabía que el San Pablo estaba poniendo todos los medios para que acabara aquí. Este era un proyecto que me gustaba mucho", ha añadido Cuevas, que concede normalidad al hecho de cambiar la camiseta del Tizona por la del vecino: "Tengo máximo respeto por dónde he estado, pero a día de hoy me toca jugar aquí. Es lo que he decido y lo mejor para todos".

Por último, ha restando importancia a la presión que se vive en el club por la ambición del objetivo: "Personalmente no siento mucho esa exigencia, solo juego a baloncesto, que es lo que hago desde que tenía cuatro o cinco años. Eso sí, esté aquí o esté en cualquier lado, quiero ganar, esa es la actitud. La presión la iremos notando a lo largo de la temporada, pero es que el quiera ser profesional en este ámbito va a tenerla siempre, sea por ascender o sea por no descender. Todos tienen objetivos y cada uno tiene una presión. Hay que pasárselo bien y que el público se lo pase bien, que vengan a ver a un equipo divertido. Si todos estamos cómodos las victorias irán llegando, ha añadido.