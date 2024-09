Llevan tan poco tiempo viviendo en Castrillo de la Vega que algunos vecinos no saben ni sus nombres, pero Emilio y Cristina pasaron ayer el peor momento de sus vidas. «Estábamos en casa de unos amigos en Aranda y me llama otro y me pregunta que qué tal estoy, y yo le digo que bien, ¿y la casa?», relata Emilio cómo se enteró de lo que estaba pasando en la localidad ribereña a la que se habían ido a vivir hace un año.

A la entrada, su perro les esperaba asustado, con el agua cubriéndole hasta el lomo tras la tromba que acababa de caer. Al entrar, vieron el desastre. Lo que Cristina creía en principio que era poco, «hasta el tobillo nada más» apuntaba antes de entrar, se tornó en desolación al pasar al fondo de la vivienda. El agua había inundado la mitad más baja de la vivienda al estar justo en el cauce desbordado del arroyo, sin otra construcción detrás que le parase el golpe.

Con ayuda de los bomberos de Aranda, equipo de bombeo incluido, fueron sacando primero el agua y después el lodo. Cristina se afanaba dentro para retirar todo lo posible, Emilio tuvo que salir para respirar y tranquilizarse, con la rabia plasmada en el rostro. «En mala hora nos compramos esta casa, venimos aquí por trabajo, yo de Badajoz y ella de Sevilla, y yo quería una casa baja. Esta necesitaba una pequeña reforma y la hemos hecho nosotros», contaba mientras sus vecinos le intentaban animar. Dentro, Cristina seguía limpiando y el perro se había subido a la primera planta y no quería salir.