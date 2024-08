Dice Joaquín Sabina que «al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver», pero Dani Díez se ha empeñado en llevarle la contraria y ha regresado a Burgos. En realidad, nunca ha dejado de hacerlo. Desde que salió del Sïlbo San Pablo tras el descenso en 2022 y puso rumbo a Vitoria, se le ha visto en innumerables ocasiones en las gradas del Coliseum. Sin embargo, esta vez ha vuelto para quedarse, para vestirse de corto, pues ha firmado un contrato de tres temporadas como azulón con el firme objetivo de devolver al equipo a la ACB. Sin duda, el fichaje del ala-pívot madrileño ha sido una de las grandes sorpresas del mercado estival y Diario de Burgos ha querido sentarse con él para saber qué le ha motivado a volver y qué espera de esta nueva etapa a las orillas del Arlanzón.

Tiene 31 años, lleva desde 2011 jugando de manera ininterrumpida en ACB y viene de competir también en la Euroliga con el Baskonia, ¿por qué decide firmar con un equipo de Primera FEB?

Más que la liga, es el club. Yo aquí fui muy feliz, me sentí muy querido por el club, el 'staff', la afición... y disfruté mucho del baloncesto, a pesar del desenlace que tuvimos. Venía de pasar un año muy malo en Tenerife porque, a partir de la lesión de la espalda, no jugué apenas minutos y necesitaba volver a sentirme querido. Aquí encontré ese cariño. Fui muy feliz y se me quedó esa espinita clavada con el descenso; me sentía en deuda.

Pero habrá tenido ofertas de equipos de ACB...

Sí, he tenido ofertas de ACB y del extranjero en primeras ligas, pero en el momento que llamó el San Pablo le dije a mi agente que intentara llegar a un acuerdo.

Si tenía opciones de ACB y del extranjero, por dinero no habrá sido...

No, en ACBhay equipos que tienen mucho nivel económico y ya se sabe de la dificultad que hay para encontrar cupos en el mercado, así que evidentemente el dinero no ha sido lo que me ha hecho volver al San Pablo. Es cierto que la estabilidad de tres años que me ofrece no me lo podían ofrecer otros clubes. Yo he intentado fichar en un sitio donde ser feliz y tener esa afinidad con la afición. A pesar del triste desenlace del descenso en 2022, tuve muchos mensajes de apoyo, de cariño, de reconocimiento por mi trabajo y me sentía en deuda de poder ayudar cuando se pudiera. Es el momento idóneo para volver porque estoy en una edad muy buena, en un estado físico muy bueno y con una mentalidad ambiciosa para afrontar este difícil reto.

A más de uno le habrá costado entenderlo...

Mucha gente me ha llamado y me ha dicho que cómo he podido firmar en un equipo de LEB o que cómo he firmado tan pronto cuando el mercado cada vez va más tarde. Insisto, yo aquí he firmado porque fui feliz y quiero volver a serlo. Quiero ese rol de ser importante en un equipo. El San Pablo está en LEB,pero tiene proyecto para estar en ACB. Ha demostrado ser un equipo de los grandes ganando dos Champions seguidas y una Intercontinental, creciendo muy rápido en muy poco tiempo. La ciudad se merece volver a vivir esos años gloriosos. Va a ser muy duro volver, hay muchos equipos que se han reforzado o muy bien, pero vamos a ponernos a ello y ojalá lo consigamos este año.

En los últimos años, se le ha visto a menudo por el Coliseum, ¿se empezó a gestar su fichaje en esas conversaciones con el presidente y el director deportivo?

(Sonríe) Alguna broma siempre había con Félix (Sancho) o Albano (Martínez), pero sobre todo se hablaba pensando en la ACB. Al final, tengo 350 partidos de experiencia en la Liga Endesa y he rendido muy bien con el Baskonia, así que nadie esperaba que pudiera bajar de categoría. Sin embargo, yo siempre tuve ese presentimiento de que iba a volver. Volver donde has sido feliz es muy importante para un jugador que, como yo, ha vivido de todo. Volver al San Pablo es un sueño.

¿Cómo se fraguó la operación?

Los detalles igual no te los puedo decir, pero cuando el presidente se puso en contacto con mi agente estaba muy ilusionado de que se pudiera llevar a cabo. Albano me llamó para tomar una decisión más o menos rápida porque no es lo mismo para el club tenerme o no; por todo lo que conlleva. Les dije que se pusieran de acuerdo con mi agente, que yo estaba dispuesto a venir porque era lo que más ilusión me hacía.

(La entrevista completa, en la edición impresa de este viernes de Diario de Burgos)