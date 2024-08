Todos los amantes del rock and roll y de la buena fiesta tienen este fin de semana un plan irrenunciable. Quintana Martín Galíndez acoge la celebración del XVI Festival del Valle de Tobalina, una cita ya imperdible dentro del calendario estival y que contará con la presencia de numerosos grupos y artistas.

Sin perder su condición de gratuito, con zona de acampada, área de autocaravanas, food trucks y dos escenarios para mantener una programación diurna de calidad, arranca este viernes con la actuación de la manchega Anna Dukke y su banda. Completan el cartel del primer día de festival los americanos Nine Pound Hammer, una de las bandas más famosas del cow-punk americano y cuya actuación en el Valle es la única programada en el norte de España. Tras ellos subirán al escenario los neoyorquinos Daddy Long Legs, especialistas en el rhythm & blues, para presentar su último disco, Street Sermons. Cerrarán el viernes Los Chicos, un grupo con una larga trayectoria que ha tocado por medio mundo sus canciones de country-punk-rock-soul-garage.

Mañana se proyectará en el salón de actos municipal (12 h) el documental Manolo Kabezabolo, dirigido por J. Alberto Andrés sobre la figura del artista punk Manuel Méndez. La programación diurna contará con Arnau & The Honkytonk Losers, mientras que por la tarde será Generador y Lie Detectors quienes actuarán.

Por la noche lo hará el legendario australiano Johnny Casino, la banda americana de rock The Ben Vaughn Quintet, los ingleses The Fuzillis -por segundo año en el Festival Valle de Tobalina- y cerrarán los donostiarras Bamms con su tercer trabajo, Shame on you.

Acústico para despedir. El domingo, a modo de cierre de esta decimosexta edición, actuará en el bar de las piscinas a partir de las 13.15 horas William (Los Brazos). Con sus melodías llevará al público desde África hasta la pequeña región del delta del Mississipi para perderse en canciones de todo el planeta con un punto didáctico.