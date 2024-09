La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) convocará el próximo año en Burgos casi todas sus plazas de formación sanitaria especializada: 115 sobre un total de 121, que es el máximo autorizado para la provincia por el Ministerio de Sanidad. La mayoría, 89, tienen como objetivo especializar a médicos que acaben de terminar los estudios de Medicina y tengan previsto presentarse el próximo enero al examen MIR, que es la puerta de entrada a la sanidad pública.

Esta cifra vuelve a tocar techo, ya que solo Cirugía Pediátrica y Neurofisiología del HUBU no ofertan todas las plazas que tienen autorizadas. En el primer caso podrían formar a un cirujano por año, pero el servicio prefiere convocar en años alternos para preparar mejor a sus residentes; mientras que en el segundo, en Neurofisiología, podrían preparar a tres especialistas por curso, pero también suelen limitar la docencia a uno por año.

Así, la falta de relevo generacional que atenaza a numerosos servicios de la sanidad pública española, sobre todo a la Atención Primaria, motiva que se convoquen el 97% de las plazas disponibles en Burgos para especializar médicos.

Pero la formación sanitaria especializada va más allá de la Medicina, ya que incluye Enfermería, Psicología, Biología, Farmacia, Física, Química... Pero, como ya sucedió el año pasado, Sacyl vuelve a reservar cinco de las 22 plazas autorizadas para especializar a graduados en Enfermería; es decir, que reserva el 22% de los puestos posibles. En concreto, deja dos de las cinco plazas autorizadas en Aranda y tres de las seis posibles en Miranda, en sendos casos en Atención Primaria. Burgos ciudad sacará el 100% de la oferta: 11 puestos.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, los enfermeros interesados en ejercer en la sanidad pública no tienen por qué estar especializados. Es decir, cursar el EIR (el equivalente al MIR en esta categoría profesional) es un plus formativo, pero no un requisito necesario para trabajar. Algo que los colegios profesionales de Enfermería y el sindicato mayoritario (SATSE) quieren cambiar, pero, por el momento, no es necesario hacer la residencia para firmar un contrato.

Novedades. Como ya avanzó este periódico, la convocatoria de la formación sanitaria especializada incluye, por primera vez, plazas de residente en Microbiología y Radiofísica del HUBU. En el primer caso se quiere preparar a un biólogo y en el segundo, a un físico. Este paso se da por iniciativa de sendos servicios hospitalarios, que han demostrado estar preparados para impartir docencia y han obtenido el permiso para ello.

El proceso de la formación sanitaria especializada es siempre muy largo. Ahora se publican las plazas autorizadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en enero se celebran los exámenes (MIR, EIR, PIR, FIR, BIR...) y en abril suele iniciarse el proceso de adjudicación de plazas para todas las categorías. De esta manera, en mayo comienza la formación como residentes.