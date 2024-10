Controlarán el consumo de agua de los agricultores

Cascajares de Bureba, Vallarta y Atapuerca han sido los municipios elegidos por la Diputación de Burgos para desarrollar un proyecto piloto que contempla controlar el consumo de agua por parte de los agricultores mediante contadores que se activarán con tarjetas RFID. En colaboración con la Junta, el plan, incluido dentro del proyecto territorio Rural Inteligente Castilla y León, se llevará a cabo «en los próximos meses con posibilidad de ampliar el área de actuación una vez finalice en la planteada», declara a este periódico el diputado Arturo Pascual.

La institución provincial considera «importante la automatización y sensorización de determinados elementos persiguiendo una organización más eficiente de los recursos, el ahorro económico y social, a la vez la responsabilidad con el Medio Ambiente crece», añade el popular. Por ello, financiará la instalación de los contadores y el resto de elementos que garanticen un buen uso del agua, un recurso cada vez más limitado en tierras burebanas.

Cada uno de los tres ayuntamientos se hará cargo de autorizar a los usuarios que podrán hacer uso del servicio solo con tarjetas RFID que repartirán. Estos elementos de control permanecerán comunicados con la plataforma Territorio Rural Inteligente -la cual ya funciona- donde llegarán los datos de consumo: identificación del agricultor, cantidad de litros que consume y fecha y hora de la carga, entre otros.

La instalación de sensores, comunicadores, contenedores y construcciones perimetrales ejecutada por el adjudicatario del contrato que ha hecho público la Diputación -de 18.089 euros entre las tres localidades- contará con un periodo de garantía de 36 meses. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos disponen de plazo hasta el lunes (7 de octubre) para presentar sus mejores ofertas económicas. La seleccionada deberá encargarse también del mantenimiento y las comunicaciones durante el primer año de la puesta en marcha y contar con un equipo técnico para solucionar las posibles averías que surjan en un plazo inferior a 72 horas. La ejecución está prevista acabarla en 3 meses.

El alcalde de Vallarta, José Manuel González, propuso a la administración provincial a través del diputado responsable, el briviescano Arturo Pascual, la colocación de este sistema con el fin de «optimizar el agua porque en esta zona hay temporadas en las que escasea», expone a este periódico. En su localidad no cuentan con pozos para suministrarla e interesa llevar un registro exacto de los litros que se consume por hectárea para «poder hacer valoraciones», añade. Los agricultores acuden al cargadero de reciente construcción para fines fitosanitarios y agrícolas pero «nadie conoce para qué y dónde se emplea ese agua. Confiamos que en tierras del pueblo, pero no hay forma de controlarlo», aclara.

El regidor, también trabajador del campo, calcula que de media se gasta entre «200 y 400 litros de agua por hectárea», dependiendo de los tratamientos realizados durante el año. Actualmente, los agricultores pagan 1 euro por el agua que emplean por hectárea, pero una vez que el sistema funcione, se «estudiará modificar el coste».

Servicio gratuito. Cascajares de Bureba, otra de las localidades seleccionadas por la Diputación para instalar los contadores de agua en los depósitos desde los que cargan agua los agricultores, no cobra por su uso. El alcalde, Roberto Cornejo, se siente «agradecido» porque podrán comprobar que el «uso que se da es el correcto y que de ello no se aprovechan personas que no deben».