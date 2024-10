Elsbeth, una abogada poco convencional

Basada en el singular personaje encarnado por la actriz Carrie Preston, Elsebeth está ambientada en Nueva York, con la abogada astuta pero poco convencional investigando casos criminales junto a la Policía. La nueva entrega se estrenará este próximo domingo en Movistar Plus+. Después, cada semana se emitirá uno nuevo hasta completar los 20.

Elsbeth Tascioni comienza a adaptarse a su nueva vida y carrera en Nueva York, pero los errores que cometió en Chicago vuelven para atormentarla. La oficial Blanke y el capitán Wagner se enfrentan a sus propios desafíos mientras la comisaría se recupera de los problemas del año pasado y es sacudida por la llegada de un nuevo y entrometido teniente. Mientras tanto, el equipo tendrá que enfrentarse a nuevos casos y a extrañas situaciones protagonizadas por la élite neoyorquina, personas que creen que podrán salirse con la suya.

Elsbeth está protagonizada por la ganadora del Emmy Carrie Preston (The Good Wife, The Good Fight) junto a Wendell Pierce (Jack Ryan), como el capitán de la policía C. W. Wagner, y Carra Patterson (Socios y sabuesos), como la oficial de policía Kaya Blanke. Junto a ellos, Gloria Reuben (The Equalizer), como Claudia, la mujer de Wagner, y Daniel K. Isaac (Billions), como el nuevo teniente Steve Connor.

Pero el cameo que todos sus seguidores estaban esperando es el del actor Michael Emerson (Perdidos), cuya última serie, también de los King, Evil, finalizó el pasado verano. Es el marido de Carrie Preston, con la que ya coincidió anteriormente en la serie Person of Interest. En este caso encarnará al juez Milton Crawford, «un hombre orgulloso y de voz suave, proveniente de una antigua familia de funcionarios de Nueva Inglaterra que considera su lugar entre la élite de la nación como un derecho de nacimiento». Este personaje servirá de contrapunto al de Elsbeth.

La lista de sospechosos de esta segunda temporada arranca con el actor Nathan Lane (Solo asesinatos en el edificio), un obsesionado por la ópera al que el sonido de un móvil durante una función parece afectarle demasiado. Mientras, el equipo debe adaptarse a los cambios en la comisaría y a las consecuencias de las malas acciones de Noonan (Fredric Lehne).

Además, esta segunda temporada incluye un episodio de temática navideña con Vanessa Bayer y Dan Bucatinsky, como un matrimonio aparentemente perfecto que hará aguas de forma trágica. Además, Elsbeth se reencontrará con un antiguo colega de Chicago (Christian Borle, que interpretó a Carter Schmidt en The Good Wife).