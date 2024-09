La directora y el gerente de la Asociación de Personas Sordas Aransbur, Marisol Illana y Raúl Totorica, exigieron ayer por la mañana soluciones a la falta de intérpretes de lengua de signos en el sistema educativo de la provincia de Burgos, dado que, siempre según sus palabras, «ahora hay tres centros que no tienen, con niños usuarios de lengua de signos». Esta circunstancia, dijeron, puede conducir a «un abandono escolar de libro, porque estar en el colegio y no oír es como no estar». Así que pidieron a la Administración «soluciones», pero matizaron que no se trata tanto de un problema de falta de voluntad, sino del hecho de que este servicio se preste mediante adjudicación pública. «Precariza el trabajo y cada vez hay menos intérpretes», dijo Illana.

El problema afecta a tres centros: los institutos de la capital Camino de Santiago («preferente para niños sordos»), el Diego Marín Aguilera y, en Aranda, al colegio de Educación Especial Fuenteminaya. «No es que no se quiera, es que hay una dotación que no es completa», añadió Illana, recalcando que «el niño necesita al intérprete toda su jornada, desde que entra por la mañana hasta que sale a mediodía; no que unas horas». Y el problema, señaló, es que los pliegos que regulan la adjudicación no prevén jornadas completas, sino por horas. Algo que, creen, desincentiva el interés de los intérpretes por el empleo.

Y de ahí que hayan reclamado en numerosas ocasiones que Educación incluya en las plantillas esta categoría profesional, «para que no tengan que estar pendientes de una empresa, que sale con un pliego, que va con unas condiciones...». Lo contrario, afirmó, conlleva prolongar la situación actual: ante la falta de estabilidad y equiparación con el resto de cuerpos de la administración en Educación, los intérpretes no tienen interés.

La reivindicación sobre los intérpretes en centros docentes dista de ser nueva, pero se reiteró ayer, durante la comparecencia organizada con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Empezó ayer, coincidiendo con el Día Internacional de las Lenguas de Signos y concluirá el domingo, aunque el plato fuerte se celebrará el viernes, con una fiesta inclusiva en la sede de Aransbur.

Para ello contarán con Atópico Teatro (18.00 horas), que interpretará Zumbados. A continuación habrá bingo solidario y, como colofón, actuación del grupo de pop-rock El Hombre Del Traje (EHDT). Las entradas cuestan 1 euro y pueden adquirirse ese mismo día en la sede de la entidad, en Fuentecillas.