Los mallorquines, en contra de la masificación turística

Más de 20.000 personas, según Policía Nacional, y 50.000, según los organizadores, han salido este domingo a las calles de Palma para protestar contra la masificación turística, en una manifestación convocada por 'Menys turisme, més vida', a la que se adhirieron un total de 111 entidades, entre las que hay colectivos ecologistas, vecinales, sindicales, educativos y culturales. Según ha informado el portavoz de la plataforma 'Menys turisme, més vida', Pere Joan Femenia, en declaraciones a los medios de comunicación, "el objetivo de la manifestación de este domingo es cambiar el rumbo" porque, ha añadido, "la población está harta de un modelo económico que no tiene en cuenta las problemáticas que genera en los residentes y", además, "sólo piensa en seguir creciendo".



"Llevamos ya años manifestándonos y haciendo acciones contra el modelo turístico", ha explicado Femenia, quien, sin embargo, ha precisado que, ciertamente, ha habido algo que ha motivado a los ciudadanos de Baleares a salir ahora "con más fuerza" a la calle y han sido "las manifestaciones que este año han tenido lugar en las Islas Canarias". "Es ahora, después de más de dos años de récords turísticos, que la población ha dicho basta, que quiere poner un punto y final a este crecimiento, y medidas concretas para limitar y decrecer en el número de turistas que vienen" a la isla, así como "mejorar el bienestar de la población local", ha subrayado. Las principales medidas que demanda la ciudadanía, ha detallado Femenia, "están enfocadas en decrecer el número de turistas, regular y limitar la entrada de cruceros y aviones que lleguen a Baleares, poner una moratoria, que vaya decreciendo el número de plazas turísticas que tiene la isla, controlar la compraventa de no residentes y la entrada de coches de alquiler que acceden a Baleares, y hacer un estudio de capacidad de carga, de acuerdo con la capacidad que tienen las Islas de acoger una masa de población cada vez más insostenible".



Asimismo, el portavoz de la plataforma 'Menys turisme, més vida' ha tenido un mensaje para aquellas personas y políticos que dicen que en Baleares se vive del turismo. A todos ellos, ha dicho, "les respondería que hace muchos años que la riqueza no se está distribuyendo", sino que "se está acumulando en los grandes capitales". "Tenemos un 21% de población que está en riesgo de pobreza y, cada vez, la situación es más insostenible, por ello, este domingo, la población sale a manifestarse", ha incidido. Más en detalle, Femenia ha señalado que "las últimas cifras del año pasado ya cifraban en unas 12 o 13 personas que venían a visitar Mallorca por cada residente". "Incluso ahora ya se está llegando a unas 15 personas por residente que quieren visitar Baleares", ha precisado. "Estamos llegando a cifras récord nunca vistas y más de 20 millones de turistas que quieren visitar Baleares", ha destacado. Finalmente, el portavoz de 'Menys turisme, més vida' ha reprochado a las autoridades que "no están moviendo ficha para establecer una relación con la ciudadanía" y hacer frente a esta situación. Por ello, ha concluido, "la ciudadanía sale a reclamar que les escuchen y que en los pactos y mesas sostenibles, que están constituyendo, en las que los ciudadanos están infrarepresentados y donde las únicas dinámicas que seguirán serán las de estas últimas décadas, que no llevan a ninguna parte, se les tenga en cuenta".



MALLORCA SE MOVILIZA PARA EXIGIR "UN CAMBIO DE RUMBO"



Atendiendo al lema de la manifestación, 'Cambiemos el rumbo, pongamos límites al turismo', los mallorquines se han movilizado este domingo para exigir a la administración "un cambio de rumbo", con pancartas y cánticos, así como con cruceros y aviones, a escala, incluso algunos con la casa "del futuro" para denunciar, según podía leerse en ésta, que el turismo "es precariedad laboral, masificación, desigualdad social, destrucción del territorio, aniquilación de la cultura autóctona, dependencia económica y contaminación. La manifestación, que ha tenido lugar sin incidentes, ha transcurrido por algunas de las calles más céntricas y, a la vez, "turistificadas" de Palma --Avenidas, calle Sant Miquel, plaza Mayor, calle Colom, plaza de Cort, calle Palau Reial, Conqueridor y plaza de la Reina-- hasta finalizar el recorrido en el Paseo del Borne.



Al finalizar la manifestación, Bel Miquel Cazorla, Sílvia Rechac Font y Rosa Garcias Miralles --del grupo musical Pitxorines-- y Júlia Mérida Coll --musicóloga y creadora del Podcast 'Pati de Butaques'-- han leído un manifiesto, en el que se ha vuelto exigir a los responsables políticos "acciones claras enfocadas a poner límites e iniciar el cambio de rumbo de modelo económico". Un modelo económico que, de acuerdo con el manifiesto que se ha leído, "nos expulsa, nos precariza, destroza nuestro territorio, consume recursos que no tenemos y nos aboca a la dependencia de un solo sector económico que nos hace una sociedad vulnerable y sin alternativas". El manifiesto ha puesto asimismo énfasis en denunciar el "drama" en el acceso a la vivienda, el "empobrecimiento" de los trabajadores, y la "legalización de hasta 50.000 construcciones con infracciones urbanísticas en suelo rústico"... así como en la necesidad de "poner límites" para garantizar un "desarrollo sostenible", es decir, "un modelo justo, igualitario", que atienda "la actual crisis ecológica y social" mediante el "decrecimiento turístico y la diversificación de la economía" con criterios de "justicia social" con medidas como "la regulación de la compra-venta de vivienda a no residentes, dejar de invertir dinero público en ampliación de infraestructuras --puertos, aeropuertos, carreteras, desaladoras-- y en promoción turística, decrecimiento en número de vuelos y moratoria de cruceros, establecimiento de máximo de vehículos de alquiler", etcétera.



Con todo, 'Menys turisme, més vida' ha concluido volviendo a llamar a la movilización e implicación ciudadana para lograr un cambio "real" en las políticas turísticas y económicas y en la manera en que se gestionan los recursos de Baleares, "para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, que entienda que sin un medio ambiente sano no hay futuro posible". Y, ha recordado que "una sociedad activa y combativa, una sociedad cohesionada que trabaja por el bien común, con una cultura y lengua vivas y activas, una sociedad inclusiva y acogedora lo tiene todo para conseguirlo todo".