Aunque no es habitual, tampoco es excepcional que un ciudadano se encuentre junto a la isla de contenedores más próxima a su domicilio una tabla de planchar, una mesilla, un colchón, un microondas y enseres de todo tipo. Pese a que prácticamente hoy en día la inmensa mayoría de los ciudadanos saben que esos residuos hay que llevarlos a un punto limpio o bien llamar a Urbaser (la adjudicataria del contrato de basuras) para que los recoja en horario nocturno en el lugar en el que la empresa indique, no siempre se actúa de esta manera. Saltarse este trámite supone, más allá de una conducta incívica, jugársela a que la Policía Local pille in fraganti al infractor y levante la correspondiente acta de denuncia. Aunque es difícil que esto ocurra, a veces sucede y toca pasar por caja.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento acaba de iniciar un expediente sancionador a un ciudadano al que la Policía Local pilló «abandonando un colchón al lado de un contenedor» y ello ha permitido saber que en el número 1 de la Plaza Mayor consideran que un 'pecado' de esta naturaleza lleva aparejada una multa de 300 euros.

Aunque es ahora cuando se está tramitando la multa, los hechos tuvieron lugar minutos antes de las tres de la tarde del pasado 6 de enero, día de Reyes y fecha en la que los contenedores de la ciudad suelen estar abarrotados de basura.

Para evaluar la sanción, el Ayuntamiento ya no tiene en cuenta solo lo que dispone su propia ordenanza de residuos ya que desde hace un par de años lo que manda es la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, más dura en el castigo que la normativa municipal.

En este caso, Medio Ambiente ha entendido que se trata de una infracción leve y no ha querido llevar el castigo hasta el límite de la horquilla pese a poder fijar sanciones por este tipo de conductas de hasta 2.000 euros. De hecho, hace dos años, tras la entrada en vigor de la nueva Ley, se hicieron virales en las redes sociales noticias como la de una multa por este importe del Ayuntamiento de Madrid a una mujer por depositar una caja fuera de un contenedor.

Descolgar el teléfono y llamar al 947 52 06 61 o al 947 26 26 47 no solo facilita el trabajo a Urbaser. También puede servir para ahorrarse una multa de 300 euros.