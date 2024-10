Detenido un hombre con una pistola cerca de un acto de Trump

Un hombre de 49 años identificado como Vem Miller fue arrestado cuando estaba en posesión de una pistola cargada el sábado cerca del mitin que dio el candidato presidencial republicano Donald Trump en Coachella, California, según ha informado este domingo la Oficina del Sheriff del condado de Riverside.

"Miller ha sido detenido sin incidentes y trasladado después al Centro de Detención John J. Benoit por posesión de un arma cargada y posesión de un cargador de gran capacidad", recoge el comunicado policial.

Los agentes le hallaron dentro de un vehículo todoterreno negro en el puesto de control cerca del acto político, donde encontraron una escopeta y una pistola cargada sin estar registradas, aunque "el incidente no afectó a la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento".

Miller, quien tenía previsto comparecer ante un tribunal el próximo 2 de enero por un caso de violación de licencia de armas, ha sido posteriormente puesto en libertad bajo fianza de 5.000 dólares (unos 4.570 euros), según el Sistema de Información de Presos del Condado de Riverside.

Por su parte, el Servicio Secreto, el FBI y la Oficina de la Fiscalía han indicado en un comunicado conjunto que el magnate no se encontraba en peligro y que esta vez no se ha llevado a cabo ningún arresto federal.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos considera que el incidente no afectó las operaciones de protección y que el expresidente Trump no corría ningún peligro. Si bien no se ha realizado ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso", reza el documento.

Además, un funcionario de la Policía Federal ha confirmado a la cadena NBC News que no hay indicios de que se tratase de un intento de asesinar al exmandatario.

A pesar de ello, el 'sherif' del condado de Riverside, Chad Bianco, ha reconocido durante una rueda de prensa que la situación podría haber sido peor si los agentes no hubieran detectado que el vehículo se encontraba "desarreglado por dentro" y que tenía "una matrícula obviamente falsa".

De hecho, ha informado de que durante el registro fueron encontradas tarjetas de identificación falsas. Miller justificó su asistencia al acto debido a que supuestamente había recibido la invitación de otro asistente.

Según fuentes consultadas por NBC, Trump no se encontraba en el lugar en el momento del incidente y ni siquiera "parecía estar al tanto" del mismo.

Por su parte, la Oficina del Sheriff ha pedido colaboración a la población para que aporte información sobre este incidente poniéndose en contacto con la comisaría del Sheriff de Palm Desert.