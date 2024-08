El secretario general del PSOE en Castilla y León, se mostró hoy "absolutamente consternado e indignado" ante el presunto delito de agresión sexual a un menor del exprocurador socialista salmantino Juan Luis Cepa, que está investigando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El dirigente socialista lanzó un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que sostiene que "ante la denuncia de hechos tan repugnantes, condena absoluta, apoyo a la víctima y respuesta contundente".

"No se me ocurre nada peor", afirma Tudanca, quien recalca: "Sinceramente, espero que no sea cierto pero no puede haber tibieza alguna. Hasta las últimas consecuencias".