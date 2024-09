Junta y Ayuntamiento piden una explicación del cierre a Bimbo

El Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León y el Comité de Empresa rechazaron de forma "total y absoluta" el cierre de la planta de Bimbo en Valladolid, coincidieron en pedir una "aclaración" a la empresa, que ha trasladado esta decisión "sin causa objetiva", y anuncian que trabajarán de manera conjunta en una "solución industrial".

El cierre de Bimbo, conocido este miércoles, podría dejar sin trabajo a 166 ocupados y otros 40 empleos indirectos. De ellos, hay al menos cuatro matrimonios, y la media de edad de la planta oscila entre los 44 y 52 años, con un promedio de 50, y de entre los que 30 trabajadores son mayores de 56 años.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ejerció de anfitrión hoy al recibir al Comité de Empresa de Bimbo, así como a los viceconsejeros de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente. Carnero recordó que nada más conocer ayer la noticia, se puso en contacto con la Junta y con el presidente del Comité, Félix Hernández, y acordaron celebrar esta reunión para "ponerse manos a la obra".

"Ayer desayuné con una malísima noticia, una circunstancia indeseable, una comunicación de Bimbo en la que se decía literalmente que quieren suspender la actividad en la fábrica de Valladolid, por la necesidad de reorganizar la producción de ciertos productos por la situación del sector", inició el regidor, quien contactó con los responsables de la multinacional en España y le señalaron "la importancia de que ellos consideran que el cese no es incompatible con que pueda haber una alternativa industrial en esta fábrica". "Eso es lo único positivo", aseveró.

A juicio de Carnero, tanto Ayuntamiento como Junta muestran su "rechazo total y absoluto a esta decisión unilateral, que no tiene justificación clara y que es desconocida". Por ello, añadió, la posición de ambas administraciones es "la de evitar el cierre de la planta", cuestión en la que, aseguró, "se luchará con todos los medios y entre todos". "Y si no se pudiera, tenemos que trabajar en alternativas desde el punto de vista industrial", previó.

En todo caso, tanto las dos administraciones como el Comité de Empresa exigieron a Bimbo una "explicación clara y profunda del motivo que le lleva a esta decisión", algo que la multinacional mostrará en una reunión convocada para el 25 de septiembre. Carnero también instó al Gobierno a rechazar esta decisión.

Aunque "la primera meta y objetivo es exigir el mantenimiento de la actividad", el alcalde apuntó que si contestadas las aclaraciones por parte de la firma persistiera esta decisión, se acudiría al protocolo de empresas anticrisis, que "funciona y ha funcionado de forma exitosa a través de la Fundación Anclaje", en el marco del Diálogo Social. Por este motivo, avanzó que los representantes de CCOO y UGT activarán ese protocolo, "en paralelo a las decisiones que se tomen desde el punto de vista empresarial". El primer edil expuso que fue el departamento de Comunicación de Bimbo España el que comunicó esta información, en la que solo habla de la fábrica de Valladolid, "nada de Medina del Campo", donde la firma cuenta con otra planta. "Esta fábrica es ejemplar y los trabajadores también", ensalzó Carnero.

Por su parte, Jorge Llorente aseguró no tener conocimiento de que se haya otorgado alguna ayuda a Bimbo. "Al menos este año, no".

"Incertidumbre e indefensión"

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Félix Hernández, incidió en el "impacto humano" sobre 166 trabajadores directos y 40 indirectos, en "un momento de incertidumbre e indefensión" que confió se aclaren el próximo día 25, para comunicar "estas causas organizativas y a partir de ahí empezar a batallar".

Hasta el momento, Bimbo ha detenido su producción en otras plantas como Paracuellos del Járama (Madrid), en 2022, o El Verger (Alicante), a principios de este mismo año. "Pero esto no lo esperábamos", reiteró Hernández, quien explicó que "no hay diferencia" entre la situación actual y la de un tiempo atrás. "La empresa nos trasladaba continuamente que en productividad estábamos bien y en la escala de centros de trabajo nacionales estábamos en los primeros puestos en algunos aspectos. No hay causa objetiva para esta decisión", se sorprendió el responsable de los trabajadores, quien informó de que las instalaciones son propiedad de la empresa.